III Encuentro de Vehículos Eléctricos debatirá sobre el potencial de litio en la región

El III Encuentro de Vehículos Eléctricos, que se celebrará en Badajoz del 20 al 22 de septiembre, organizará una mesa técnica de debate sobre el potencial del litio en Extremadura, material necesario para la fabricación de las baterías de los coches, y ante las propuestas empresariales que se han planteado para impulsar explotaciones mineras para extraer este mineral en la región.



Así, el presidente de la Agrupación de Empresas Innovadoras de Movilidad Eléctrica de Extremadura (CarEx), Tomás Sánchez, ha señalado que su asociación aboga por la industrialización de Extremadura pero entiende que los proyectos de extracción de litio, como el que se ha propuesto en la Sierra de la Mosca de Cáceres, debe ir acompañado de "algo más", como por ejemplo, industrias paralelas que fomenten el sector y creen empleo.



CarEx, que ha mantenido reuniones con representantes de la corporación Infinity Lithium que promueve el proyecto cacereño a través del cual se podrían generar baterías para 15 millones de coches, le ha trasladado que, además de la fábrica de hidróxido de litio, se instalen en la ciudad "industrias auxiliares".



"Nosotros no queremos únicamente una explotación sino que se asienten industrias auxiliares", ha incidido Sánchez en declaraciones a los medios este miércoles tras mantener una reunión con el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, al que ha invitado a participar en el encuentro de Badajoz.



Sánchez ha aclarado que la asociación que preside, que llega a más de 2.000 pymes y autónomos de la región, es un "lobby de presión" para "mejorar la economía de Extremadura" desde el fomento del vehículo eléctrico, pero entre los miembros de la organización hay "intereses encontrados", por lo que no ha marcado su posición respecto al proyecto de la mina de litio en Cáceres.



"Sí estamos abiertos a hacer un debate aséptico y profesional del tema", ha recalcado el presidente de CarEx que insiste en que "no hay una visión unánime" en la asociación ya que este clúster aglutina a un colectivo amplio y multisectorial. "Nosotros vamos a montar una mesa que haga un debate el 20 de septiembre en Badajoz porque queremos una región descarbonizada y se debatirá el tema del litio", ha sentenciado.



POSICIONAMIENTO CLARO DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES



Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que el ayuntamiento cacereño tiene "muy claro" el apoyo al coche eléctrico pero mantiene su posición contraria a la explotación minera que se quiere implantar en la Sierra de la Mosca, en el paraje conocido como Valdeflores.



"Entendemos que legítimamente la empresa u otros sectores quieran abrir un debate profundo sobre el asunto de la mina, pero en Cáceres el debate se cerró con la oposición en el Pleno", ha recalcado el regidor en alusión a la negativa del ayuntamiento cacereño de modificar el plan de urbanismo para permitir el uso extractor en Valdeflores.



Salaya ha insistido en que el Ayuntamiento de Cáceres "tiene un posicionamiento claro en contra de este proyecto". "Donde se nos invite iremos a decir que el ayuntamiento se opone a este proyecto", ha zanjado en alusión a su posible participación en el III Encuentro de Vehículos Eléctricos.



Respecto al impulso de este tipo de coches, Salaya ha adelantado que la ciudad contará con más puntos de recarga para facilitar que los cacereños se puedan acercar al vehículo eléctrico, "que lo tendremos encima en muy poco tiempo".



"La movilidad eléctrica en ciudad es una realidad y es un servicio que hay que prestar desde el ayuntamiento por lo que hay que impulsar que se adapten las comunidades de vecinos que, en pocos años, todas tendrán puntos de carga, por lo que cuanto antes se adapte, mejor será, aprovechando las ayudas de la Junta de Extremadura", ha concluido.



Salaya ha hecho estas declaraciones tras su reunión con los representantes de CarEx, un grupo de trabajo creado en 2016 que aglutina asociaciones y empresas de la sociedad civil de toda la cadena de valor industrial, tecnológica e institucional de la movilidad eléctrica, para el desarrollo e impulso del vehículo eléctrico.



Este grupo pretende que Extremadura pueda ser un referente autonómico en los próximos años en este sector por lo que, desde la agrupación, se impulsa el desarrollo normativo, industrial, tecnológico y de mercado en movilidad eléctrica en la región.



Para ello, se ayuda a toda la cadena de valor desde fabricantes de vehículos, puntos de recarga, operadores de movilidad, bancos, renting, flotas, ingenierías, centros tecnológicos y universidades, industria tecnológica, talleres, etc.



III EIVE EN EL CORREDOR DEL SUDOESTE



Una de las actividades que impulsa es esta tercera edición del encuentro Ibérico de Vehículos Eléctricos en la eurociudad EuroBEC, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de septiembre en la Plaza Conquistadores de Badajoz.



Está dirigido a la ciudadanía para dar a conocer las ventajas, capacidades y oferta de la movilidad eléctrica, de manera que los que se acerquen allí podrán conducir diferentes vehículos eléctricos en un entorno urbano y familiarizarse con ellos.



El encuentro, impulsado por CarEx, cuenta con la colaboración de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), World Shopper y el proyecto de Eurociudad EuroBEC (Ayuntamiento de Badajoz y las Cámaras Municipales de Elvas y Campo Maior). Se celebra dentro de la VIII Expoconferencia Ibérica de Espacios Urbanos Inteligentes, conocida como Smart rUrban.



Estarán presentes los fabricantes de vehículos eléctricos, fabricantes de equipos de recarga, gestores de carga, empresas energéticas, y otros servicios de valor añadido.