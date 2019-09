Vara afirma que los partidos deben comprometerse a que "ésto no vuelva a suceder"

Rd/Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, reitera que "lo que hay que hacer durante la campaña es no sembrar discordia que evite luego posibles encuentros".

Sobre las voces que piden a los partidos políticos que se posicionen respecto a pactos futuros, el presidente extremeño y líder del PSOE regional ha destacado que, "yo no estoy a favor de los aprioritmos", que el compromiso debe ser a que "ésto no va a volver a pasar", añadiendo que "no puede volver a ocurrir en un país serio como en España, y en una situación de la complejidad como en la que estamos en estos momentos".

Para Fernández Vara, "el que haya que repetir elecciones es una complicación para un país para desde el año 2015 no hayamos sido capaces de encontrar la estabilidad que este país necesita", una situación de la que "las culpas están muy repartidas".

Para Fernández Vara, en las elecciones generales, "los ciudadanos hablan", y dicen "quien gana y quien puede formar gobierno" y, por ello, los partidos políticos, tras los comicios, "tienen que salirse al encuentro los que elijan los españoles".

De esta forma, ha recalcado que los españoles "no te eligen para que te desencuentres, sino para que te encuentres y, es básico y esencial que todos los que vayan a las elecciones, vayan con el compromiso de que ésta es la última vez que esto ocurre"



UN OTOÑO COMPLICADO



Fernández Vara cree que, una vez convocadas las elecciones generales, "lo que hay que intentar es, en un escenario de una tremenda complejidad", no debe olvidarse que "no va a ser cualquier otoño" sino que se van a producir dos decisiones, como es por lado la sentencia del 'procés' y por otro, es que existe "por primera vez una amenaza seria de lo que significa el proyecto europeo".



Ante esta situación, "bien haríamos en intentar resolver cuanto antes que España pueda tener gobierno", recordando que "esto afecta a todos, también a las comunidades autónomas", que en estos momentos no pueden "hacer todo lo que nos gustaría porque no tenemos Presupuestos Generales del Estado", y hay determinadas partidas procedentes del IVA o de las entregas a cuenta que no han llegado.



Con ésto, ha matizado que todo "está afectando también a las Comunidades Autónomas", algo que "tenían que haber tenido en cuenta aquellos que con su negativa a apoyar al Gobierno que legítimamente las elecciones hubiera podido haber un Gobierno en España".