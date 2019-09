Trabajadores de Ambulancias Tenorio irán a huelga el 1 noviembre

Ep

Los trabajadores de Ambulancias Tenorio iniciarán una huelga indefinida a partir de las 00,00 horas del próximo 1 de noviembre, después de que este miércoles no se haya llegado a un acuerdo con la empresa en la mediación que se ha celebrado en Mérida.



Previamente a la huelga, los comités de empresa de Ambulancias Tenorio han convocado tres paros parciales, los días 7, 14 y 21 de octubre, en horario de 13,00 a 15,00 horas.



Así lo ha avanzado en declaraciones a Europa Press, el presidente de Comité de Empresa de Ambulancias Tenorio en la provincia de Badajoz, Víctor Moreno, quien ha explicado que en la mediación celebrada este miércoles con representantes sindicales, empresa y SES "no ha habido acuerdo, porque la empresa tiene intención de seguir negociando", mientras que los trabajadores quieren "hechos, y que se cumpla lo que está firmado".



Ante esta falta de acuerdo, los comités de empresa de Ambulancias Tenorio han "decidido seguir para adelante, con los medios que están a nuestro alcance", y celebrar en octubre tres jornadas de paro parcial, y comenzar en noviembre con una huelga indefinida.



Víctor Moreno ha explicado que los trabajadores "en ningún momento piden aumento de sueldo ni mejoras laborales", sino que únicamente reclaman a la empresa que "se cumpla el convenio laboral que está firmado, que entendemos que está por debajo del convenio estatal, pero aún así, lo asumimos y nos conformamos con que se cumpla"



En concreto, el presidente del Comité de Empresa de Badajoz ha señalado que en la actualidad las jornadas laborales "son excesivas", por lo que es necesario respetar el descanso entre jornadas, cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales y con el Salario Mínimo Interprofesional, entre otras medidas.



Ante estas reivindicaciones, Víctor Moreno ha lamentado que la empresa "lo que quiere es que vaya pasando el tiempo", de ahí su interés en seguir negociando con los trabajadores, tras lo que ha recordado que el pasado mes de mayo se firmaron una serie de acuerdos que "no se han cumplido".



"Nosotros queremos un transporte sanitario digno, primero en beneficio de los pacientes, y después para que se cumplan nuestras condiciones laborales", ha reafirmado Víctor Moreno a Europa Press, quien ha destacado la necesidad de que el transporte sanitario "funcione con la calidad que se merecen los extremeños", ha concluido.