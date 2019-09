La Asamblea de Extremadura aprueba por unanimidad la nueva Ley del Voluntariado

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el proyecto de Ley del Voluntariado de la comunidad autónoma, que sustituye a la norma anterior, que data de 1998.



Así, y aunque durante su turno de intervención, el Grupo Unidas por Extremadura anunció su abstención a la votación de esta ley, finalmente ha votado a favor de esta norma, por lo que ha sido aprobada por la unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios.



En la presentación del proyecto de ley, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha destacado que esta Ley del Voluntariado ha sido "participada desde el inicio" por la sociedad civil y los grupos políticos, para elaborar este texto normativo que ha calificado de "muy avanzado en el ámbito autonómico".



Vergeles ha recordado que el grupo de trabajo que ha dado origen a esta ley se constituyó en 2016 entre sociedad civil y grupos políticos, con los objetivos de "dar calidad a la acción voluntaria en beneficio de la persona que lo recibe", o "reconocer las nuevas formas del voluntariado", ya sea con la incorporación de las nueva tecnologías o con la implicación de sectores emergentes, como la responsabilidad social corporativa de las empresas.



Según ha explicado, el proyecto de ley cuenta con una estructura "limpia y clara", tras lo que ha resaltado los objetivos de "fomentar el voluntariado con garantías de calidad" o regular las relaciones entre las entidades del voluntariado.



Así, Vergeles ha confiando en que este proyecto de ley cuente con el apoyo de todos los grupos, debido a la "innovación" que recoge, al reconocer a la persona voluntaria a partir de las 12 años de edad, innovar en nuevas vías del voluntariado a través de las tecnologías de la información y la comunicación



Además, en esta ley "se avanza en los derechos de las personas receptoras del voluntariado", se inicide en la formación continua de los voluntarios, y se crea y se materializa "todavía más el Observatorio Extremeño del Voluntariado", ha destacado Vergeles, quien ha insistido en que en "reconocimiento de la bondad de este proyecto normativo" espera que "cuente con el apoyo de todas su señorías".



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reafirmado la importancia que tiene el voluntariado en la sociedad y ha resaltado que esta ley es "más que necesaria para no dejar de lado a aquellos que trabajan de manera altruista sin esperar nada a cambio".



De Miguel ha explicado que esta Ley del Voluntariado "era una demanda del sector", tras lo que ha lamentado que esta norma "llega tarde", ya que se trabajó en ella en la legislatura anterior "pero se quedó relegada en un cajón", por lo que ha mostrado su alegría porque "hoy por fin, esta ley vea la luz".



Por este motivo, De Miguel ha avanzado el voto que su grupo se va a abstener en la votación de esta ley, ya que "no plasma todas las necesidades del voluntariado extremeño", ya que "no todas las aportaciones han sido recogidas", entre las que ha mencionado las de las organizaciones ecologistas o las entidades dedicadas a la cooperación.



Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada, ha destacado que ser voluntario "es una filosofía" de vida", ya que trabajan de manera desinteresada, tras lo que ha destacado la necesidad de que existía en Extremadura de contar con una nueva ley, ya que la anterior tenía varias décadas.



La diputada de Ciudadanos ha reafirmado que esta nueva Ley del Voluntariado recoge en su contenido aspectos "importantes" e "innovadores" con respecto a la norma anterior, como la consideración de voluntario a personas a partir de 12 años, por lo que ha avanzado el voto a favor de su grupo a este proyecto de ley.



En representación del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Consuelo Rodríguez Píriz ha valorado que hoy es "un gran día" para todo el voluntariado de Extremadura que, según ha dicho, supone la "expresión de solidaridad organizada que implica compromiso con las necesidades existentes".



Rodríguez Píriz ha destacado que el Grupo Popular votará a favor de esta nueva Ley del Voluntariado, que busca "fomentar la participación de los ciudadanos en acciones de esta índole" así como ordenar las entidades que desarrollen estas actividades voluntarias "entre sí y respecto a las entidades públicas", ha dicho.



Así, la diputada del Grupo Popular ha señalado que siguiendo la norma estatal del voluntariado, el proyecto de ley extremeño "pretende profundizar en el papel relevante que tienen las personas voluntarias a través de las organizaciones ciudadanas", de los que ha destacado su contribución a la sociedad y a la convivencia ciudadana.



Finalmente, el diputado del Grupo Socialista Vicente Valle Barbero ha valorado que la primera ley que se apruebe en esta legislatura sea "de gran contenido social", un proyecto de ley "nacido de abajo arriba, a partir del diálogo y la participación de las entidades", que "da visibilidad a la tarea" que realizan los voluntarios.



El diputado socialista ha reinvindicado que el voluntariado es "una de las tareas y funciones más solidarias y más nobles del ser humano", ya que "dedican su vida a hacer mejor la de otros, de una manera altruista y sin esperar nada a cambio"



Así, y al ser una "ley amable", Vicente Valle ha pedido a los diputados de Unidas por Extremadura, que ya anunció su abstención, que "reconsideren su voto", para que pueda ser aprobada por unanimidad, ya que es norma se adapta a las necesidades del siglo XXI y se adecua a la ley estatal, por lo que ofrece "un marco legal más útil".



Finalmente, tras la intervención de los grupos ha tomado la palabra de nuevo el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha agradecido las aportaciones y el trabajo de todos los grupos parlamentarios, tras lo que ha pedido a Unidas de Extremadura que reconsidere su abstención, ya que "la ley no entra en los varios tipos de voluntariado" que existe.



"Creo que las personas voluntarias, el esfuerzo que han hecho a través de la plataforma, se merecen hoy que esta ley se apruebe por unanimidad, y a eso invito a los grupos políticos", ha reafirmado Vergeles.