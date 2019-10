Vergeles expresa las "incertidumbres" de Junta sobre prescripción fármaco para dejar fumar

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha mostrado la "voluntad" de la Junta para poner en marcha la prescripción de la vareniclina, un fármaco para dejar de fumar, aunque ha señalado que tienen "muchas incertidumbres" sobre cómo se va a hacer.

"Nosotros dispuestos a lo que decida la Comisión Interministerial de Precios, a implantarlo en Extremadura pero todavía tenemos muchas incertidumbres de cómo se va a poner eso en marcha; tenemos la voluntad de hacerlo pero vamos a esperar a la reunión de hoy a que nos digan cuáles son las indicaciones", ha apuntado.

Así, a preguntas de los periodistas tras conocerse que el Ministerio de Sanidad va a financiar próximamente la prescripción de la vareniclina, registrado con el nombre de 'Champix', un fármaco para ayudar a dejar de fumar, Vergeles ha abogado por "esperar a ver qué decide" dicha comisión que se reúne este lunes.

"Porque en ella nos van a dar las indicaciones, a quienes va a ir dirigido, es decir, si va a ir a esos fumadores que ya están en un ciclo del cambio que verdaderamente quieren dejar de fumar, cuántos cigarrillos fuman al día y a partir de qué cantidad de cigarrillos se va a poder poner ese medicamento", ha indicado.

Además, el titular de Sanidad ha señalado que también "habrá que ver" los efectos "beneficiosos" y los "perjudiciales" que tiene el fármaco así como que hay que ver cómo se va a hacer, si se va a "dispensar con unos criterios de indicación".

VACUNACIÓN SARAMPIÓN

Por otra parte, preguntado sobre la vacunación contra el sarampión para adultos, Vergeles ha señalado que "ahora mismo" están "más preocupados por el efecto de la meningitis y la tetravalente que por el efecto del sarampión".

Así, sobre este último, ha indicado que tendrán que "elegir muy bien los grupos de población" que van a vacunar porque "solamente el cinco por ciento de la población es la que no va a estar protegida contra el sarampión" y, además, "puede ser que esas personas hayan pasado" por el mismo por lo que "no tiene sentido" que se vacunen, ha detallado.

"Por lo tanto, estamos trabajando también muy intensamente para saber cuál es la población diana", ha aseverado Vergeles toda vez que ha hecho un llamamiento "a la tranquilidad" y ha pedido a la gente que "no se asuste".

Además, ha explicado que los ciudadanos "no tienen que acudir a ningún sitio" porque van a "hacer una determinación oportunística", es decir, que cuando vayan al centro de salud les recordarán esta vacunación una vez que "estén elegidas las indicaciones".

A este respecto, ha apuntado que lo que van a hacer es "a aquellas personas que no se vacunaron y que no pasaron el sarampión, pues completarles la vacunación para que no se produzca".

Por último, ha señalado que "la mayoría de los casos que se están produciendo" de sarampión son sanitarios por lo que en eso van a "influir mucho".