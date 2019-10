Asociaciones ecologistas extremeñas piden cambios en orden general vedas del Consejo Caza

Asociaciones ecologistas extremeñas piden cambios en la orden general de vedas del Consejo Extremeño de Caza del 13 de septiembre de 2019 para que se controle el furtivismo, se recuperen especies como la tórtola y la codorniz y se concreten días de caza, entre otros.

Concretamente, a través de una nota de prensa conjunta, las asociaciones Adenex, Amus, Anser, Dema, Ecologistas en Acción Extremadura, Ecologistas Extremadura, Grus y Sociedad Extremeña de Zoología, en su primera sugerencia han pedido que se simplifique y no haya "tanta excepcionalidad" con la norma que permite cazar todo el año, así como "facilitar" la comprensión evitando errores para controlar el "furtivismo", algo que está "muy extendido".

A su vez, según ha informado Ecologistas de Extremadura en una nota de prensa, esto afecta "negativamente" a la explotación sostenible de la caza, y también a especies protegidas, algo que resulta "especialmente acusado" ya que no se han ocupado las más de 100 plazas de agentes del medio natural, por lo que la entidad ha dicho que hay una plantilla "insuficiente".

De este modo, también se debe tener en cuenta para evitar "riesgos innecesarios y malestar" que la práctica de caza se realice en "un periodo y días concretos y conocidos".

Asimismo, se ha pedido que la temporada de caza comience el 13 de octubre y no el 12, debido a que ese día se celebra la festividad del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, algo que puede "influir" en que aunque esté cubierto el servicio, haya algunos agentes "menos".

Además, en varias modalidades y especies se ha sugerido que se "suprima" los jueves como "día hábil de caza", ya que "crea un perjuicio" para los cazadores que trabajan en ese día laboral.

La lista de peticiones se sucede con la demanda de que no haya media veda durante el verano de 2020 por la regresión de las dos especies migratorias de tórtola europea y la codorniz, ya que los efectos del cambio climático sobre las especies en está época están provocando "veranos muy secos".

De este modo, se hace a los animales "muy vulnerables" por su dependencia al agua, por lo que si no se muestra una evolución favorable de estas especies, no se deberían cazar, y por tanto, no debería haber media veda hasta que no se revierta la situación.