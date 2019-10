Trabajadores de Ambulancias Tenorio mantienen los paros y la huelga

Ep

El comité de huelga de Ambulancias Tenorio ha anunciado, tras el primer paro celebrado este lunes, que se mantendrán las acciones de protesta y la huelga indefinida anunciada y ha criticado la "nefasta" gestión de los servicios mínimos.



Posteriormente, los comités de empresa han convocado una huelga con carácter indefinido que arrancará a partir de las 00,00 horas del 1 de noviembre.



En declaraciones a Europa Press, el miembro del comité de huelga Víctor José Arnelas ha mostrado su satisfacción por el seguimiento de este primer paro, en el que un número importante de trabajadores que estaban libres, ha dicho, se han acercado al Hospital San Pedro de Alcántara para participar en la concentración.



No obstante, y según ha lamentado, este primer paro no ha podido ser seguido por los trabajadores en activo debido a los "abusivos servicios mínimos" fijados por la Consejería de Sanidad.



Asimismo, ha calificado de "torticero" el método empleado por la empresa para comunicarlos, ya que ha colocado a los trabajadores en un "estado de inseguridad jurídica" en el que no tenían la certeza de si podían o no podían ejercer su derecho a huelga.



En este sentido, y como ha explicado, el comité de huelga ha trasladado a los trabajadores que, en caso de duda, no participasen en huelga y ha anunciado que trabajarán en solucionar la situación para que en los próximos paros puedan ejercer su derecho con "tranquilidad".



"Que tantos trabajadores hayan sacrificado el poco tiempo libre que tienen para estar con sus familias pone de manifiesto la voluntad de la plantilla para seguir con la huelga hasta la consecución de nuestros objetivos. Agradecer su presencia a todos ellos y también a los muchos usuarios que han sumado los más de dos centenares de personas que nos han apoyado, sin ellos este éxito no hubiera sido posible", ha indicado.



Asimismo, Víctor José Arnelas ha criticado que, hasta el momento, ni la empresa, ni el SES se han puesto en contacto con el comité de huelga, con lo que, en su opinión, han dejado claro la "nula voluntad" que tienen en que se solucione este conflicto laboral.



De la misma manera, y sobre las declaraciones de la empresa, Arnelas ha criticado que Ambulancias Tenorio haya propuesto que los trabajadores abandonen los paros y la huelga sin ofrecer "nada a cambio".



Finalmente, el comité de huelga ha remarcado que si alguien tiene la capacidad de parar la huelga es el Servicio Extremeño de Salud (SES), ya que la ley "obliga al SES a vigilar el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato, entre las que están las cláusulas sociales".



"Si el SES obliga en algún momento a la empresa a cumplir el 100 por cien de las condiciones del contrato esta huelga será desconvocada al día siguiente", ha añadido.