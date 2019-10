29% extremeñas citadas en programa detección cáncer de mama no acuden a hacerse mamografía

Ep.

De las más de 140.000 mujeres extremeñas, de entre 50 y 69 años, que son citadas a través del programa de detección precoz del cáncer de mama, unas 40.000 no acuden a realizarse la mamografía, por lo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) hace un llamamiento para que se presente en la cita ya que, si la enfermedad se detecta en estadios precoces, el índice de supervivencia supera el 90%.



El gerente del SES, Ceciliano Franco, ha señalado que cada año se diagnostican en la región unos 770 nuevos casos de cáncer de mama, de los que el 68% se conocen gracias a los programas de cribado, que se realiza en la región desde 2003.



Franco ha explicado que muchas de las mujeres que no acuden a esa cita es, bien porque ya se están diagnosticadas y se están sometiendo a algún tratamiento o porque se encuentran fuera de la región, por lo que ha incidido en la importancia de "rescatar" a esas mujeres para que acudan a hacerse la mamografía.



De las 100.000 mujeres que ya lo han hecho, unas 4.000 fueron diagnosticadas de "lesiones sospechosas de ser malignas", y de esas unas 437 han sido con diagnóstico de cáncer "que se han curado gracias al diagnóstico precoz", ha incidido el gerente en el acto institucional del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que ha tenido lugar este viernes en el Paseo de Cánovas en Cáceres, convocado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).



Franco ha destacado la "estrecha colaboración" que la administración sanitaria tiene con las asociaciones en la lucha contra el cáncer, desde la prevención a través del diagnóstico precoz, el tratamiento y el apoyo psicológico que se da a las personas y a los familiares.



"El camino que hemos recorrido en Extremadura en los últimos años es importante y se ha hecho gracias a la colaboración, el estímulo y el impulso que estas asociaciones nos imponen, y basta ver el mapa de hospitales de día que están implantados por toda la región con importantes éxitos en el diagnóstico precoz, el tratamiento y la supervivencia", ha resaltado el gerente.



En declaraciones a los medios se ha referido también a la implantación de nuevas tecnologías en los tratamientos como los aceleradores lineales que van a funcionar en los dos hospitales de Cáceres y Badajoz o los tratamientos de radioterapia intraoperatoria para cirugías extremas, en cuyas técnicas se está instruyendo a los profesionales.



PREVENCIÓN, AYUDA E INVESTIGACIÓN



Por su parte, la presidenta de la AECC de la junta provincial de Cáceres, Carmen Romero, ha vuelto a llamar la atención sobre la importancia de prevenir, ayudar e investigar en cáncer de mama. En este sentido, ha recordado que en 2019 se han diagnosticado en España 33.300 casos cáncer de mama, un 7'5% más que en 2012, de los que se curan en un 90%.



De ahí la importancia del programa de detección precoz a través de las mamografías que realiza el SES al que Romero a invitado a las mujeres a acudir a la cita que permite detectar el cáncer en las primeras etapas de la enfermedad, lo que hace que las posibilidades de curación sean mucho mayores y los tratamientos pueden ser menos agresivos.



Romero ha incidido también en el apoyo que desde la AECC se da a la persona enferma y a su familia porque, cuando se diagnostica la enfermedad, el impacto no solo es a nivel sanitario, sino psicológico y emocional. "Estamos ahí para prestar ayuda psicosocial", ha dicho, al tiempo que recuerda que unas 15.000 mujeres recibieron en España ayuda de los voluntarios de la AECC y cerca de 9.000 solicitaron apoyo psicológico, de las que 7.500 fueron pacientes y 1.500 fueron familiares de las enfermas.



También ha recordado la incidencia que la enfermedad provoca en la economía familiar, ya que un 17% de las mujeres que fueron diagnosticadas de cáncer de mama en 2017, unas 4.000, tenían una situación económica y social "crítica" y, en muchos casos, tuvieron que dejar de trabajar.



Por eso, ha pedido a las administraciones leyes que protejan a las mujeres que están en esta situación porque "los gastos médicos se disparan" y, aunque los servicios públicos de salud cubren casi todos los tratamientos, la factura de la farmacia en la familia sube de un 3 a un 7 o el 10%. "Los poderes públicos tienen que legislar sobre esta materia porque está en juego el bienestar de muchas personas", ha dicho Romero.



El otro pilar junto a la prevención y la ayuda es la investigación que es "fundamental" para salvar la vida de muchas personas ya que da lugar a mejores tratamientos. Durante 2019, la AECC ha dedicado más de 20 millones de euros a investigación y, en concreto en el cáncer de mama, hay 24 proyectos de investigación en marcha a los que se dedican 6 millones de euros.



"Pero los poderes públicos se tienen que poner las pilas y tenemos que pedir que dediquen más recursos a la investigación porque es fundamental para el bienestar de las personas", ha añadido la presidenta, que ha recordado que desde la AECC no solo se trabaja con el cáncer de mama, sino que está al lado de "todas las personas que tienen cáncer".



La AECC ha conmemorado el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama en un acto institucional en el Quiosco de la Música de Cáceres en el que han estado presentes, además, la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido y la diputada de Políticas Sociales de la Diputación de Cáceres, Amelia Moreno Fragoso, entre otras autoridades, además de voluntarios y colaboradores que quieren dar su apoyo a las personas y familiares afectadas de cáncer de mama.