La Junta de Extremadura no prorrogará el actual contrato con Ambulancias Tenorio

Ep.

La Junta de Extremadura ya ha comunicado a Ambulancias Tenorio que no le prorrogará el actual contrato del servicio de transporte sanitario en la comunidad, al considerar que dicha práctica es un recurso a aplicar con "condiciones de excepcionalidad suficiente" y que éstas "no" se dan.



Asimismo, el Ejecutivo regional no acometerá una posible rescisión del contrato actual "hasta que no haya causa legal segura" para llevarla a cabo, al estar dicha administración "pendiente" de las actas de inspección de trabajo y de la Seguridad Social abiertas a la empresa y que, según entiende, "hasta que no sean firmes" no constituyen una causa de rescisión.



De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien --en una comparecencia a petición del PP este jueves en la Asamblea para abordar la situación del servicio de ambulancias en la comunidad-- ha incidido en que la Junta es "absolutamente responsable" en esta temática y "no" puede rescindir un contrato "por capricho".



Además, ha avanzado que la Administración regional buscará un "proceso de mejora" para el siguiente concurso de transporte sanitario terrestre en Extremadura, así como que éste "será por lotes" e incorporará lo que se ha "aprendido" con el desarrollo del actual contrato.



Asimismo, Vergeles ha explicado que el nuevo concurso será "participado por todas las partes para que los extremeños tengan un servicio de transporte sanitario de máxima calidad".



SIN TEMBLAR EL PULSO



Así, Vergeles ha dicho que "no" le "temblará el pulso" con la empresa cuando haya "certificaciones de que las cosas se están produciendo" como pudieran estar produciéndose, porque "todo el mundo tiene sus derechos, los trabajadores y la empresa" y "las infracciones no son firmes".



"Si se dan las condiciones legales para rescindir el contrato lo rescindiremos", ha espetado en todo caso el consejero, quien ha apuntado además que hasta el momento se han impuesto tres penalidades a Ambulancias Tenorio relacionadas con el contrato, así como la Junta trabaja en "más penalidades" e impondrá "todas las penalidades" que se tengan que articular, ha dicho.



De igual modo, ha señalado el consejero cuando se determine por parte del Tribunal de la Competencia el resultado de un recurso de la patronal del sector interpuesto al hilo de la empresa pública del servicio de ambulancias en Baleares entonces la Junta valorará "si es posible o no" articular la propuesta de Unidas por Extremadura de que una empresa pública gestione dicho servicio en la comunidad.



En su intervención, Vergeles además ha incidido en que la Junta mantiene la "exigencia" y "compromiso" para velar por el cumplimiento del actual contrato del servicio de ambulancias en la comunidad.



"Se está actuando claramente en el seguimiento del contrato", ha espetado el consejero, al tiempo que ha subrayado que el procedimiento de adjudicación "fue ajustado a derecho, fue limpio y fue transparente", tal y como evidencian --recuerda-- dos sentencias del TSJEx que "dan la razón al SES y hablan de lo adecuado, de lo limpio y de lo justo del proceso".



También ha incidido en que el contrato fue adjudicado a la empresa Ambulancias Tenorio "por presentar la mejor oferta económica y la mejor puntuación en criterios técnicos", y ha añadido que "las mejoras que se están implementando", así como que "el seguimiento es infinitamente mejor que con el contrato diseñado anterior con criterios subjetivos", ha añadido.



Ha destacado, en este punto, entre las cláusulas sociales introducidas en el contrato con Ambulancias Tenorio las que permiten "tener hoy más en cuenta a los trabajadores de lo que se tenían" en el contrato anterior.



PP



Por su parte, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha afirmado que Ambulancias Tenorio "no ha cumplido nunca ni va a cumplir" con el contrato del servicio de transporte sanitario en la región, al tiempo que ha indicado que "la Junta no ha cumplido ni antes ni después con su obligación de hacer que la empresa cumpla", y ha afirmado que existe un "pleno al 29" en las penalidades que a su juicio debería interponer la Administración regional a la citada empresa.



Así, tras advertir de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, es "responsable" de la adjudicación del servicio a Ambulancias Tenorio, ha indicado que esta empresa "ha normalizado el incumplimiento de la ley" y pisotea "a diario derechos laborales".



Al respecto, ha afirmado que "existen 74 actas de la inspección de trabajo" que "dicen que esta empresa ha sistematizado el fraude fiscal y laboral para despedir primero, contratar después, simular contratos en práctica, ahorrarse la pasta para que salgan las cuentas" y llegar a "trabajadores con 15 y 18 años en la empresa con contratos en prácticas".



Ha pedido, en este sentido, "por favor" al consejero José María Vergeles que se centre en las problemáticas que sufren, ha dicho, los trabajadores de Ambulancias Tenorio y en los usuarios del servicio de ambulancias, olvidándose del "espacio para el circo" en que en ocasiones, ha dicho, se ha convertido el servicio de ambulancias en la región. "Vergeles escucha, ésta es nuestra lucha", ha espetado Teniente.



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes Menea ha criticado la oposición "irresponsable" y "sin propuestas" del PP al utilizar como "arma arrojadiza", ha dicho, el servicio del transporte sanitario terrestre "para atacar" a la Junta.



"El PP está atacando este concurso desde antes que saliera y se adjudicara", ha sentenciado la socialista, quien ha incidido en que la justicia en dos sentencias alude al carácter "limpio" del concurso aplicado por la Junta "con criterios objetivos, automáticos y sin ninguna injerencia política".



Paredes Menea, igualmente, ha incidido en para el PSOE los derechos laborales de los trabajadores suponen algo "esencial", aunque les ha pedido también a éstos "paciencia porque muchas de sus reivindicaciones están en los juzgados" y "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", toda vez que "la Junta está vigilando el contrato".



CIUDADANOS



Mientras, la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada ha advertido de que "en vez de ir a mejor" con el servicio de ambulancias en la región se va "a peor", toda vez que "en vista de que el Gobierno de Extremadura no toma solución para defender a los empleados" está convocada una huelga de trabajadores de Ambulancias Tenorio.



Ha pedido así a la Junta que "tome conciencia del problema" y ofrezca "una solución digna" para los trabajadores y para los pacientes del servicio de ambulancias en la comunidad.



La diputada de Cs, igualmente, ha considerado que "con toda la suma de incidencias" existentes la Junta "sí puede llevar a cabo" una rescisión del contrato con Ambulancias Tenorio.



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha abogado por la rescisión del contrato con Ambulancias Tenorio por parte de la Junta, toda vez que "es evidente" los "numerosos incumplimientos" de las condiciones de dicha empresa en el contrato suscrito.



En este sentido, ha afirmado que el actual estado del servicio "supera las peores expectativas" previstas, y ha entendido que "es claro y notorio" que la empresa "no" está cumpliendo el contrato ni las condiciones laborales "esenciales" de los trabajadores, algo que "justificaría" la rescisión del contrato a Ambulancia Tenorio, ha dicho.



Macías también ha lamentado "tanta paciencia y consentimiento" de la Junta con una empresa que "incumple" el contrato, y ha considerado que la Administración autonómica debe "actuar en consecuencia" ante los "incumplimientos" de Ambulancias Tenorio; al tiempo que ha pedido que el servicio sea gestionado "desde una empresa pública".