La Asamblea de Extremadura insta a la Junta consensuar una ley para prevenir la ludopatía

La Asamblea de Extremadura ha instado a la Junta a consensuar una ley de prevención de la ludopatía y rehabilitación de las personas adictas al juego, así como a suspender temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juego hasta que entre en vigor la mencionada ley, exceptuando las que actualmente se encuentren en tramitación.



Los grupos con presencia en la cámara legislativa regional --PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura-- han aprobado por unanimidad esta propuesta de impulso registrada por Unidas por Extremadura y a la que se ha sumado una enmienda de modificación de los 'populares'.



La iniciativa aprobada insiste en que la ley de prevención "necesariamente" deberá contemplar, entre otros aspectos, la limitación del número de autorizaciones de instalación de establecimientos de juego en Extremadura, el cumplimiento de las distancias mínimas entre dichos establecimientos y centros de enseñanza, incluso para el supuesto de renovaciones de licencia, así como un catálogo de medidas dotadas presupuestariamente para el tratamiento de la ludopatía.



También, y en cuanto a la suspensión temporal de la concesión de nuevas autorizaciones de establecimientos de juego, se exceptuaría las que actualmente se encuentren en tramitación, según se recoge en la iniciativa aprobada.



Dicha suspensión alcanzará un periodo anual, prorrogable por otra anualidad, y durante el cual se desarrollará un estudio global normativo para la concesión de nuevas autorizaciones en función de ratios de población, autorizaciones existentes, empresas solicitantes, realidad social, etc.



Entre las peticiones también se encuentra elaborar un plan para la prevención de adicciones, incluyendo acciones específicas dirigidas a las casas de apuestas y otras actividades de juego, reforzando el servicio de inspecciones para asegurar el cumplimiento de la normativa, especialmente para evitar la entrada de menores en casas de apuestas.



Asimismo, recoge prever la dotación económica adecuada en los Presupuestos Generales de Extremadura de cada ejercicio para el desarrollo de las funciones de inspección y las actividades preventivas e informativas frente a la ludopatía.



También reforzar la formación específica de los agentes de la Policía Municipal, con el fin de profundizar en el conocimiento de las infracciones más habituales relacionadas con el juego y, particularmente, para evitar que personas menores de edad, incapacitadas legales e inscritas en el Registro de Limitaciones de Acceso de Extremadura puedan acceder a los locales de juegos y apuestas.



Finalmente, se insta al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la Ley General de Publicidad para que se regule la publicidad de las Casas de Apuestas y se prohíba el que estas empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil y a impulsar el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable con el objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online.



UNIDAS POR EXTREMADURA ADVIERTE DEL "GRAVE PROBLEMA"



La diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel ha sido la encargada de defender este jueves en el pleno de la Asamblea dicha propuesta de impulso, a la que el PSOE también ha presentado una enmienda de modificación que no ha sido aceptada.



En su intervención, De Miguel ha recalcado que la ludopatía es un "grave problema" que va en aumento y que es necesario atajar, porque lo hecho hasta ahora no ha dado "sus frutos".



En esta línea, la diputada extremeña ha recordado que su grupo ha venido trabajando en esta cuestión desde la pasada legislatura, ya que considera que Extremadura es una "comunidad saturada" en relación a los establecimientos de juego, al contar con un establecimiento por cada 9.000 habitantes.



Así, Irene de Miguel ha advertido que la ludopatía está creciendo y de forma especial entre la población más joven, llegado ha considerar que esta adicción se está convirtiendo en la "heroína de nuestros días".



Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha sido el encargado de defender la enmienda de su grupo, que ha sido finalmente aceptada por el grupo proponente Unidas por Extremadura.



De esta forma, Carrón ha recordado que hace nueve meses se debatió en la Asamblea un decreto ley para el fomento del juego responsable, una medida que, en su opinión, llegó "tarde y mal".



En esta línea, ha considerado que es la Junta de Extremadura la que, desde su ámbito de competencia, debe asumir medidas de forma urgente en relación a la proliferación de las casas de apuestas y juego pero "de acuerdo con la ley".



Por su parte, en el turno de defensa de su enmienda, el diputado del PSOE Jorge Amado ha incidido en que desde que entró en vigor el decreto ley se han solicitado seis instalaciones y solo dos se han concedido.



En esta línea, ha asegurado que la ludopatía es un problema que "ocupa y preocupa" a su grupo pero no quiere hacer política con ella, al tiempo que ha recalcado que el juego no es un actividad ilegal y por ello no se trata de aplicar una "ley seca o retroactiva" sino establecer una normativa para que se pueda ejercer esta actividad de una forma "responsable y segura".



Al mismo tiempo, ha abogado por establecer una regulación de la publicidad del juego, ya que ha considerado que es una cuestión "fundamental" para luchar contra las "agresivas campañas".



Finalmente, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha considerado "acertado" que la Junta de Extremadura elabore un plan para la prevención de la ludopatía.



A esto ha unido otras medidas entre las que se encontraría reforzar el servicio de inspecciones o formar a agentes de la policía local para evitar el acceso de menores.



Asimismo, no se ha mostrado de acuerdo con el hecho de suspender la autorizaciones a los establecimientos ya que se estaría atentando, ha dicho, contra la libertad de empresa.