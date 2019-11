CAEX se suma a una campaña para luchar contra la discriminación laboral por VIH

El Comité Ciudadano Anti-Sida de Extremadura (CAEX) se ha sumado a la campaña #YoTrabajoPositivo, impulsada por la coordinadora Trabajando en Positivo con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de erradicar la discriminación asociada al VIH en el ámbito laboral y dar a conocer los derechos de este colectivo en un ámbito "imprescindible" para el desarrollo humano y económico de cualquier sociedad.



Así pues, tras apuntar que los avances médicos en torno al tratamiento del VIH han permitido "notables mejoras" en el estado de salud y en la esperanza de vida de las personas con el VIH, siendo actualmente "similar" a la de la población general, el CAEX defiende que por tanto, en el ámbito laboral, "el estado de salud de las personas con VIH no debería ser un impedimento para que éstas puedan realizar cualquier ocupación o puedan tener una vida profesional igual que cualquier otra".



Además, subraya que "no existe riesgo de transmisión del VIH en el lugar de trabajo", como lo constatan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Sin embargo, lamenta que diversos estudios e informes señalan que aproximadamente un tercio de la población española rechazaría compartir su espacio de trabajo con una persona con el VIH.



"La falta de información, los prejuicios y el estigma asociados a la infección están detrás de esta actitud discriminatoria que provoca que muchas personas vivan con miedo a que se conozca su diagnóstico, no sean contratadas o puedan perder su empleo", señala el CAEX en una nota de prensa.



Por este motivo, desde el 2016, Trabajando en Positivo, organización compuesta por 17 organizaciones, entre ellas el Comité Antisida de Extremadura, lanza cada año la campaña #YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH con el objetivo de luchar contra la discriminación laboral por VIH.



En este sentido, el presidente del CAEX, Santiago Pérez, ha asegurado que "la mejor vacuna contra la discriminación laboral de la personas con VIH es la información", y ha recordado que "las personas con VIH no tienen la obligación de comunicar esta condición en su puesto de trabajo".



Igualmente, ha reivindicado que "el trabajo es un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos"; y ha destacado que "las empresas tienen un papel fundamental para reducir la discriminación laboral hacia las personas con VIH y que pueden contribuir a su prevención a través de campañas de información y sensibilización de su personal".