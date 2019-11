El PP urge a la Junta a "garantizar una asistencia sanitaria digna" en Baños de Montemayor

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha urgido a la Junta de Extremadura a "garantizar una asistencia sanitaria digna" en el municipio cacereño de Baños de Montemayor, cuyos vecinos están "sufriendo en primera persona las consecuencias del desmantelamiento de servicios básicos en zonas rurales".



En este caso, ha señalado que no se ha cubierto una que "ha dejado a Baños de Montemayor sin facultativo" desde el pasado mes de agosto, tras lo que se ha puesto en marcha un movimiento ciudadano recogiendo firmas en la localidad, en línea con esta reivindicación.



Así pues, la portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Elena Nevado, y la portavoz parlamentaria del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, se han reunido este martes con el alcalde de la localidad, Óscar Mateos, para "trasladarle la preocupación y el apoyo del PP" y anunciar acciones desde el ámbito parlamentario para denunciar esta situación y pedir "soluciones inmediatas".



En ese sentido, Nevado ha anunciado que se han registrado varias preguntas escritas por parte del Grupo Popular para que la Junta conteste y se ponga el foco en un nuevo "episodio de recortes" en la vida de aquellos extremeños que, por residir en localidades más pequeñas, "tienen una sanidad de tercera".



Así, ha especificado que quiere saber "por qué no se ha hecho nada desde el 23 de agosto para cubrir la baja de la doctora que atendía a los vecinos de Baños de Montemayor".



Y es que, según sus palabras, la situación es "insostenible", y no sólo para Baños de Montemayor, también para Hervás y La Garganta, desde donde "sin planificación y sin previo aviso", se moviliza a médicos para que atiendan a los pacientes, tal y como informa el PP en una nota de prensa.



"Es peor que un parche", según Nevado, porque "la improvisación ha sustituido a la gestión", por lo que se ha preguntado a la Junta por las consecuencias que esto tiene en la asistencia sanitaria de las tres localidades.



Además, la portavoz de Sanidad ha subrayado que, como único partido dispuesto a hacer oposición, el PP reclama que "se acaben las excusas" y que la Junta aclare cuándo tiene previsto cubrir el vacío médico en Baños de Montemayor y que se pueda contar con al menos un facultativo con presencia permanente.



Finalmente, Nevado se ha referido a que, "de nuevo, son los médicos los que están poniendo todo de su parte para atender a los vecinos, con jornadas maratonianas", tras lo que ha alertado que "se está desmantelando la asistencia más elemental en muchos pueblos", ha sentenciado.