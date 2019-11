De Miguel exige que Vara asuma "con decencia" su responsabilidad política por Valdecañas

Rd./Ep.

Unidas Por Extremadura ha pedido este jueves que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "asuma con decencia su responsabilidad política" por Valdecañas porque "usted era el máximo responsable político en aquella época".

En una pregunta formulada en el Pleno de la Asamblea, la portavoz de la formación morada ha asegurado que en una democracia "es inaceptable" que los políticos "con trampas" burlen la ley para beneficio de unos pocos.

"Y no, señor Vara, no estoy hablando de los políticos independentistas catalanes que siguieron su mismo 'modus operandi' para perseguir sus delirios independentistas, estoy hablando del PSOE y PP extremeños".

A su vez, la también presidenta del Grupo Parlamentario ha afirmado que los dirigentes socialistas y populares, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declarara que no se podía construir en el paraje de Valdecañas, "cambiaron en menos de un mes la ley que regulaba esto por unanimidad en esta Cámara, lo que quiere decir con el beneplácito y conchaveo del señor Monago".

Igualmente, De Miguel ha asegurado que en este "pelotazo" nadie actuó de buena fe. "Ni el promotor que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ni los compradores que sabían lo que estaban adquiriendo, ni ustedes los políticos", ha argumentado, añadiendo que "todos fueron cómplices".

Por ello, Unidas Por Extremadura exige que que ante la posible sentencia que obligue a la demolición del complejo, éste "no corra a cargo del bolsillo de los extremeños" porque, según la diputada, PSOE y PP han demostrado que "cuando el bipartidismo está solo en las instituciones, y no hay nadie que vigile, ustedes anteponen los intereses privados de las élites y no tienen pudor alguno en saltarse la legislación".

Además, según informa Unidas por Extremadura a través de una nota de prensa, De Miguel ha criticado que se utilice Valdecañas para abrir un falso debate sobre la inseguridad jurídica que genera este proyecto a los inversores que se quieran implantar en Extremadura.

"La inseguridad jurídica no la crean las zonas protegidas, tampoco las organizaciones ecologistas, los que crean la inseguridad jurídica son ustedes y el PP", ha sentenciado.

FERNÁNDEZ VARA RESPONDE

Ante esta pregunta, Guillermo Fernández Vara ha preguntado a De Miguel si se ha leído esta sentencia del TC, ya que "si se la hubiera leído, no diría las cosas que dice", ya que habría comprobado que el tribunal dice que la parte de que no es una ley singular, es constitucional".

En su turno de réplica, el presidente extremeño ha señalado que la Asamblea de Extremadura "año tras año, legislatura tras legislatura, ha intentado cambiar la realidad de esta tierra", aprobando leyes como la de los depósitos bancarios o el impuesto a las eléctricas, en las que "a veces te da el Tribunal Constitucional la razón, y otras veces no".

No obstante, el jefe del Ejecutivo regional ha reafirmado que lo van "a seguir haciendo", porque "el Tribunal Constitucional está para eso, y esta Cámara está para arriesgar", ha concluido.