PP pedirá comparecencia "urgente" de Consejera Empleo por las "desastrosas" cifras de paro

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura pedirá la comparecencia "urgente" en la Cámara regional de la consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez.

Tras incidir en que las políticas que está practicando el PSOE en la región "están hundiendo el mercado laboral" y propiciando el "deterioro económico" de Extremadura, la 'popular' ha lamentado igualmente que la afiliación se está "desplomando", algo que a su juicio se hace patente en un mes como el de noviembre que tradicionalmente, ha dicho, es "positivo" en materia laboral.



En este punto, ha advertido de que los datos de paro en noviembre en Extremadura mantienen un comportamiento "similar al de los peores momentos de la crisis"; y ha criticado que la consejera de Empleo "no sólo no reconoce que algo falla", sino que tampoco plantea "nada" para cambiar la situación.



Así, la portavoz popular, Cristina Teniente, ha incidido en que con el PSOE en el gobierno Extremadura "no converge" en empleo "ni este mes, ni este año ni en la última legislatura"; al tiempo que ha advertido de que en la provincia de Cáceres la situación de desempleo es incluso peor.