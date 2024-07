CCOO de Extremadura se concentra en defensa de los derechos LGTBI+

Delegados de CCOO de Extremadura se han concentrado en la mañana de este viernes, 28 de junio, Día del Orgullo, para "visibilizar las discriminaciones que sufren las personas LGTBI+", así como para defender sus derechos.



Y es que "estas discriminaciones, los ataques y los discursos de odio siguen siendo una realidad tristemente cotidiana para lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales", tal y como señala el sindicato en una nota de prensa, en la que ha destacado que en la concentración han participado representantes de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende.



Así pues, la organización sindical ha hecho un llamamiento a toda la población extremeña a participar en los distintos actos que se han organizado durante esta jornada, "reivindicando tolerancia, diversidad, respeto, orgullo y derechos en igualdad para todas las personas LGTBI+".



En este sentido, considera que "para seguir avanzando, se necesita más organización", ya que "sin organización sindical, no podremos erradicar la precariedad y la falta de derechos que sufren las personas del colectivo y tampoco podremos seguir progresando".



CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN



A su vez, CCOO y Extremadura Entiende han iniciado una campaña este mes de junio con el objetivo de dar visibilidad y saber cómo actuar frente a los delitos de odio y acoso contra las personas LGTBI+ en el ámbito laboral.



Se trata de que cualquier trabajador sepa detectar aquellas situaciones constitutivas de delito y tenga información de qué debe hacer y que tiene a CCOO y a Extremadura Entiende a su disposición para ayudarles, y además, CCOO reafirma su "apuesta por profundizar en la educación, porque sin ella, no podremos fomentar una sociedad que cuide la convivencia frente al odio".



A este respecto, CCOO apunta que "estará siempre alerta para frenar los discursos LGTBI+fóbicos que fomenta la extrema derecha, para combatirlos con más pedagogía, con más educación", tras lo que ha abogado por "educación y organización para avanzar, y no retroceder, en derechos".



Así, el sindicato celebra además la aprobación del reglamento que desarrolla el artículo 15 de la Ley LGTBI-Trans y compromete al activo sindical en la negociación de medidas planificadas que promuevan la diversidad en las empresas y protejan a todas las personas, incluyendo, por supuesto, los protocolos frente al acoso LGTBI+fóbico.



A colación de esto último, señala que las leyes en materia LGTBI+ (Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación y Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) han supuesto un "importante avance" en los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales en todos los ámbitos.



Por todo ello, CCOO advierte que "estará pendiente para que no exista un retroceso de derechos por su no aplicación", y avanza que pone a disposición todas las personas herramientas para hacer frente a las situaciones de acoso, orientar a las personas del colectivo y para hacer una negociación colectiva que permita una vivencia plena en el ámbito laboral a todas las personas independientemente de su orientación o identidad sexual o de su expresión de género.



Finalmente, CCOO hace un llamamiento explícito a la movilización de la juventud para luchar colectivamente contra los problemas que se encuentran los jóvenes LGTBI+: LGTBIfobia en los centros escolares, en los institutos, en las familias, la dificultad de acceso al mundo laboral, el sexilio que sigue vigente en el mundo rural o la posibilidad de sufrir ataques por hacer explícita su opción de vida, entre otras cuestiones.