Delegación del Gobierno y Junta se citan para coordinar acciones ante incendios forestales

Representantes de la Delegación del Gobierno y de la Junta de Extremadura han mantenido este lunes, día 1, una reunión de coordinación de actuaciones de Protección Civil y, en concreto, ante los incendios forestales que se pueden presentar en esta época de peligro alto de los mismos.



El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presidido la reunión, que ha tenido lugar en la Delegación con la presencia del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Fernando Manzano, así como de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros.



En declaraciones a los medios al término del encuentro, Fernando Manzano ha agradecido en nombre de la Junta al delegado del Gobierno la predisposición que se ha tenido para mantener esta reunión de coordinación, en torno a las emergencias que se puedan producir próximamente en la comunidad autónoma por la actual temporada de riesgo alto de incendios forestales.



Al respecto, ha señalado que la coordinación era "importante" puesto que en la comunidad extremeña, además de los medios propios, pueden solicitar también la activación de los estatales, para lo cual la Delegación del Gobierno "juega un papel crucial, fundamental" para hacer este tipo de activaciones. "Aunque no hagamos las activaciones, también para la coordinación de la seguridad en este tipo de emergencias, en este tipo de incendios forestales, en los que entra a formar parte también la Guardia Civil de los dispositivos a activar".



"Por tanto, era muy importante también a nivel de seguridad, mantener este encuentro", ha reafirmado Manzano, que en nombre de la Junta y la Consejería de Presidencia ha agradecido a Quintana su predisposición ante esta reunión, antes y durante la misma, y la que, como se ha mostrado "seguro", van a mantener de cara al futuro "como no puede ser de otra manera".



También por "todo lo que ha puesto encima de la mesa" en relación a las competencias del Gobierno estatal y los medios a disposición de la Delegación en el ámbito de la seguridad como la Guardia Civil, que ha participado en la reunión, o el Cuerpo Nacional de Policía aunque en el caso de este último su implicación sería en poblaciones de más de 20.000 habitantes y, en este caso y como ha precisado, "el mayor riesgo lo podemos tener en el norte de la provincia de Cáceres, en poblaciones pequeñas", lo cual es ámbito de la Benemérita en cuanto a seguridad.



"MUY BIEN ENGRASADO"



Al mismo tiempo, el secretario general de Interior ha esperado y deseado que, "como todo en emergencias", lo tengan "muy bien engrasado", pero no lo tengan que poner en funcionamiento, lo cual sería "la mejor noticia" una vez que pase la temporada de alto riesgo de incendios forestales, que ya está en vigor y finalizará el 15 de octubre.



Respecto a si, con esta reunión, dan por "engrasada" esa coordinación o si tienen previsto a lo largo del verano mantener otros encuentros, ha remarcado que el contacto será "estrecho, permanente y continuo, como no puede ser de otra manera", que estarán "pendientes" de cualquier tipo de incidencia y que el hilo telefónico "es directo evidentemente".



Además, ha puntualizado Manzano, dentro del Plan Infocaex de Protección Civil sobre emergencias de incendios forestales en la comunidad autónoma se contempla la incorporación del propio delegado del Gobierno en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que se convertiría en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) cuando "entran" los medios estatales a funcionar en las emergencias.



BUEN MES DE JUNIO RESPECTO A INCENDIOS FORESTALES



Por su parte, José Luis Quintana ha dado las gracias a Fernando Manzano y ha explicado que esta reunión es una iniciativa suya, a la par que ha matizado que "probablemente" se haya dado el "mejor" mes de junio en cuanto a incendios forestales de los últimos años, pero que eso "no quitaba" a que tuvieran una reunión de coordinación y es "muy positivo" el que las distintas administraciones estén coordinadas, aunque "ojalá" no tengan que "utilizarlo", o tengan previsto qué puede suceder cuando ocurra algún tipo de emergencia.



De este modo, ha agradecido "sinceramente" la colaboración de todos los que han participado en la misma, y ha apuntado que, si hicieran falta más, "no hay ningún problema por ninguna de las partes en volverlo a realizar" y que lo que esperan los ciudadanos de ellos es "precisamente" que estén coordinados para, cuando ocurra "algo no esperado", tengan ya previsto cómo tienen que actuar y aplicar los protocolos, pese a lo cual se pueden dar imprevistos por lo que esta coordinación "nos beneficia absolutamente a todos".



Interpelado por cuáles serían esos medios que dependen de la Delegación que se podrían activar, ha recordado que la primera competencia es de la Junta de Extremadura, pero que la Administración General del Estado tiene una misión de apoyo a las comunidades autónomas que, respecto a los incendios forestales, se da cuando se activa el nivel dos de peligrosidad.



No obstante, cuando se activa el nivel uno ya se lo comunican, dado que quieren estar coordinados para cuando se pueda dar dicha situación en la que pueden intervenir la Guardia Civil, la UME del Ejército o cualquier otra cuestión en la que la Administración General del Estado tiene una "obligación" de apoyo a las comunidades.



Sobre esto último, José Luis Quintana ha recordado que el pasado viernes ha visitado la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres), que no sólo actúa en el territorio extremeño, sino que atiende requerimientos en los que se considera necesaria su participación en comunidades limítrofes y que depende de la Administración General del Estado, cuya disposición es ayudar a las comunidades autónomas y en este caso a la extremeña.