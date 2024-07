Bendodo: Gobierno pretende que la oposición le haga "el trabajo" sobre menores migrantes

Ep.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede pretender" que la oposición "le haga el trabajo", tanto en relación a los menores migrantes no acompañados como con la financiación autonómica.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas este miércoles en Badajoz sobre la polémica generada después de que Vox amenazara con romper con el PP en los gobiernos autonómicos que acepten el reparto de estos menores y el hecho de que el Gobierno haya adelantado al 10 de julio la reunión con las comunidades autónomas para acordar dicho reparto.

En relación a Vox, Bendodo ha aseverado que las valoraciones de los anuncios que pueda hacer dicha formación que los valore dicho partido. "Ellos sabrán lo que hacen y lo que quieren hacer en cada uno de los gobiernos", ha apuntado, además de añadir que, en cualquier caso y con esta cuestión, es un tema en el que el Gobierno tiene que poner "sobre la mesa" y aportar soluciones.

"Lo que el Gobierno no puede pretender es que la oposición le haga el trabajo, y no solo me refiero al caso de los 'menas', me refiero a la financiación autonómica también, o cualquier otra cuestión", ha remarcado. "No, qué proponemos no, usted es el Gobierno y nosotros somos la oposición", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha abogado por esperar a esa reunión de la Conferencia Sectorial para acordar la acogida de menores migrantes "a ver qué pone sobre la mesa el Gobierno" y que, a partir de ahí, valorarán, ante lo que ha instado a que se les permita que conozcan antes la propuesta, porque "de momento" todo lo que conoce el PP son "declaraciones cruzadas" y, hasta que no lleguen a esa reunión, que se ha adelantado, no van a pronunciarse.

Preguntado también por su valoración después de que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, haya dicho que le preocupan los discursos contra la inmigración, Bendodo ha pedido al Gobierno que no intente utilizar este tema para "sacar algún puñado de votos", y ha remarcado que se trata de un tema "serio" que "debería abordar de otra manera, evidentemente", así como implicar a la Unión Europea en esta cuestión.

"El Partido Popular, evidentemente, va a meter el hombro y va a ayudar en estas cuestiones porque estamos hablando de menores, de niños, ¿no? Pero el Gobierno está intentando politizar la cuestión, creo que eso es indigno y debería evitar eso", ha concluido, para insistir en que van a esperar a la Conferencia Sectorial y ver el planteamiento que les hacen.