Bolaños ve "inhumana" y "xenófoba" propuesta PP de usar la Armada para detener inmigración

Ep.



El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado "inhumana" y "xenófoba" la propuesta del PP de usar la Armada para frenar la inmigración, y ha pedido a los 'populares' un giro hacia "la sensatez" y no "hacia posiciones ultraderechistas".



Bolaños cree que esta propuesta "es un discurso absolutamente xenófobo" que se había escuchado a Vox y que "ahora estamos escuchando en boca del Partido Popular", algo que ha considerado "preocupante" para la solidaridad del país y para "nuestro sistema de valores democráticos".



"No es que el Partido Popular pierda la centralidad, que la pierde, es que pierde la humanidad. Porque querer enfrentar a personas indefensas, desvalidas, que no tienen nada, que a veces van a la deriva en cayucos, con mujeres embarazadas, con niños que van sin sus padres, querer enfrentarlos a un buque de la Armada, a un buque por supuesto de guerra, sinceramente, es algo inhumano", ha espetado el ministro.



Así, en una comparecencia este viernes en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Bolaños ha planteado que "si el Partido Popular, de la mano de Vox, es capaz de llegar a ese punto de inhumanidad, ¿qué no harían con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales si tuvieran la oportunidad de gobernar en España?".



"Creo que convendría que el Partido Popular, en lugar de girar hacia posiciones ultraderechistas, girara hacia la sensatez, hacia la moderación y hacia la humanidad", ha concluido.



El ministro ha viajado este viernes a Cáceres acompañado por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para reunirse con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, y visitar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres.