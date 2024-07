Extremadura pedirá que el CPFyF de este mes aborde la financiación autonómica

Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) prevista para este mes de julio, además del asunto de las entregas a cuenta y los objetivos de déficit, incluya en su orden del día el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

"O sea, que a ese orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera le falta lo importante. Lo demás viene de suyo. Claro que tienes que actualizar las entregas a cuenta, es que es un mandato", ha señalado Manzano, quien ha considerado que el "primer" punto que debería abordarse en esa reunión del CPFyF de este mes debería ser la "negociación y revisión" del sistema de financiación autonómica.

Tras indicar que está "deseando" acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que según ha dicho se ha enterado por la prensa de su anuncio "parece ser" para el próximo 15 de julio, Manzano ha pedido así al Gobierno central que "todo se enfoque y se centre en ese debate necesario del sistema de financiación autonómica", además de las cuestiones sobre las actualizaciones de las entregas a cuenta y la recuperación del debate en torno a "cómo se articula el sistema".

Con ello, a preguntas de los medios este viernes en Mérida tras la reunión de la Mesa General de Negociación mantenida entre la Junta y los sindicatos, Elena Manzano ha defendido en esta línea que el Ejecutivo nacional tiene que aportar "información" y "sobre todo" aplicar "debate, multilateralidad" porque (el asunto del sistema de la financiación autonómica) "esto es de todos".

"Pero lo esencial es saber qué vamos a construir, qué tenemos encima de la mesa", ha indicado la consejera, quien ha recordado que el modelo de financiación autonómica actual data de 2009 y que por tanto "urge su reforma".

Así, ha remarcado que la comunidad autónoma de Extremadura tiene "muy claro" lo que va a defender, que es "lo que dice la Constitución: que los españoles somos iguales, que tenemos derecho a acceder a los servicios en condiciones de igualdad con independencia del territorio donde residamos, y que los recursos con los que cuenta la Hacienda Estatal es de todos los españoles, es dinero de todos".

RECHAZO A LA BILATERALIDAD

En este sentido, ha subrayado que "no se pueden adoptar decisiones bilaterales que benefician a un territorio concreto, determinado, en detrimento de los demás", en alusión a Cataluña. "Porque no es que se condone una deuda de 15.000 millones, no es que se pacte en una negociación bilateral un régimen de concierto económico, es que están disponiendo de recursos que es de todos, que son de todos, y la decisión tiene que adoptarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"Primer punto que debería abordarse es la negociación y revisión del sistema de financiación autonómica. Lo demás viene por imperativo legal, aplicamos la norma, actualizamos las entregas y sabemos cuánto es, por fin, y podremos confeccionar los Presupuestos del año 2025", ha indicado.

En todo caso, ha remarcado que a su juicio "lo que hay que poner encima de la mesa es que se está negociando con otros territorios" y "qué papel va a tener" Extremadura, una región que "tiene problemas de financiación" y no dispone de una financiación "justa". "No se mide lo que nos cuesta a nosotros prestar esos servicios en nuestro territorio", ha apuntado.

Así, ha defendido que el coste de prestación de los servicios en un territorio con una extensión como la de Extremadura y con un número "tan reducido" de habitantes "tiene que reflejarse en el sistema de financiación autonómica". "No puede seguir pesando la población un 97 por ciento y un 1,8 por ciento la superficie", ha espetado Manzano, quien ha reiterado que de todo esto se tiene que hablar "entre todos".

Además, ha reiterado la postura de la Junta de Extremadura de solicitar una Conferencia de Presidentes para que los líderes de cada comunidad autónoma "tomen la palabra en algo tan importante" como la financiación autonómica y la "suficiencia para prestar las competencias", buscando en todo caso "la cohesión territorial" y que "todos" tengan un "desarrollo equilibrado".

"Vamos a reivindicar suficiencia financiera pero también que se invierta en territorios donde nunca se ha invertido", ha añadido la consejera, quien ha añadido que ahí la Junta pondrá encima de la mesa todo lo que "ya" tiene trabajado en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, la inversión territorializada, y las inversiones complementarias.