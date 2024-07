Vox pide que Gallardo deje su cargo del PSOE y la Diputación de Badajoz

Ep.



El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha pedido la dimisión del socialista Miguel Ángel Gallardo de sus cargos como líder del PSOE en la región y como presidente de la Diputación de Badajoz, ante los "indicios evidentes" de que "ha habido un trato de favor" en la institución provincial --ha dicho-- con la contratación de David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez.



Tras el conocimiento de que la UCO está registrando esta mañana dependencias de la Diputación de Badajoz en relación con la causa abierta contra David Azagra, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el diputado de Vox ha defendido que "naturalmente, hay una responsabilidad política paralela a las investigaciones judiciales" y que, ante los "indicios evidentes" es "insostenible" la permanencia de Gallardo "un día más" como presidente de la institución provincial y como líder del PSOE extremeño.



"Esto está llegando a unos niveles absolutamente intolerables. Las instituciones como la Diputación de Badajoz se están viendo salpicadas por un caso del que nadie nos ha dado ninguna explicación todavía, ninguna explicación válida. Es que a nosotros nos gustaría saber, por lo menos que nos dijeran qué ha sucedido, aunque nos lo creamos o no nos lo creamos, pero por lo menos que nos digan algo, fuera de lo del bulo y lo del fango que no son nada más que descalificaciones y expresiones que no vienen al caso", ha dicho.



"Que nos digan qué ha ocurrido, que se lo digan a la justicia también", ha espetado Ángel Pelayo Gordillo en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida, en las que ha considerado que "por supuesto" en este caso "hay unos responsables políticos".



"El PSOE que tiene la piel tan fina para otras cuestiones parece ser que para ellos mismos no aplica los mismos criterios", ha sentenciado Gordillo, quien ha considerado que "entonces el señor Gallardo políticamente debería dar un paso atrás y renunciar a sus cargos tanto como presidente de la Diputación como secretario general del PSOE, porque es que esto le afecta directamente a él y a la Diputación de Badajoz que él preside".



"Nosotros desde luego pedimos la dimisión del señor Gallardo y por supuesto una explicación válida fuera de lo del bulo y el fango, que eso ya nos lo sabemos, de qué ha ocurrido en la Diputación de Badajoz respecto del contrato del señor Sánchez", ha apuntado.



LA UCO "REGISTRA POR ALGO"



Por otra parte, preguntado sobre si le sorprende que la UCO haya registrado este miércoles la Diputación de Badajoz después de que la comisión de investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez sustanciada en dicha institución haya defendido la legalidad de la contratación, el diputado de Vox ha afirmado que él no es "quién para enjuiciar las acciones de la UCO". "Es un órgano dependiente del juzgado y por supuesto que saben lo que hacen y qué es lo que están buscando", ha señalado en todo caso.



"La Diputación tiene su criterio, la UCO tiene el suyo, pero desde luego esto está afectando ya de pleno a unas instituciones que deberían estar fuera de toda sombra de duda de corrupción o de comportamientos ilícitos", ha afirmado el diputado de Vox, quien ha añadido que "la UCO no registra la Diputación por nada, registra por algo las dependencias, está buscando naturalmente algo".



Así, ha defendido que es "necesario" una explicación "razonada" y "no salir con bulos, fango, 'esto a mí no me afecta', 'no hay nada'". "No, no, digan ustedes, explíquennos... Los extremeños exigimos una explicación y nosotros la pedimos desde el Grupo Vox, por supuesto", ha añadido.



De igual modo, cuestionado sobre si Manos Limpia ha eliminado la querella contra Miguel Ángel Gallardo, el diputado de Vox se ha desmarcado de Manos Limpias, que "no tiene absolutamente nada que ver con Vox".



"Nosotros hablamos desde el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura y le decimos al PSOE que, primero, políticamente el señor Gallardo es insostenible su permanencia ni un día más como presidente de la Diputación y como secretario del partido (el PSOE). Y segundo, exigimos una explicación válida", ha dicho Ángel Pelayo, quien ha añadido que "todo lo demás es accesorio" y "allá cada institución o cada organización o cada asociación como es Manos Limpias o quién sea con lo que haga".



Finalmente, preguntado sobre por qué pide Vox la dimisión ya de Gallardo sin esperar al resultado de la investigación judicial, Ángel Pelayo Gordillo ha señalado que "el PSOE si fuera otro el que estuviera inmerso en esta causa no es que pidieran la dimisión, es que arderían las redes, los medios y todo pidiendo la dimisión de quién fuera". "Ellos (los socialistas) tienen la piel muy fina para los demás pero para ellos no se aplican el mismo criterio", ha subrayado.



En este sentido, ha incidido en que "naturalmente, hay una responsabilidad política paralela a las investigaciones judiciales", y ha añadido que "aquí unos indicios evidentes de que ha habido un trato de favor". "Pero vamos, por favor, si es que es un clamor", ha espetado.



"Nosotros desde luego tenemos nuestro criterio y pedimos desde luego la dimisión de Gallardo, que por supuesto él no va a atender, pero nosotros la pedimos", ha concluido.