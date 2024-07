Ministra Igualdad pide a CCAA del PP que "se aclaren" con distribución menores migrantes

Ep.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "se aclaren" con la distribución de menores migrantes porque "cambian de opinión prácticamente cada día" y es una "necesidad" garantizar sus derechos.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a Tenerife ha señalado que se trata de cumplir con la Constitución, los derechos humanos y atender a "los más débiles" de ahí que sea vital que haya "solidaridad" entre las comunidades autónomas.

Ha subrayado que el año pasado se pactó el reparto de casi 400 menores, una cantidad que "no es un problema" para un país de casi 48 millones de habitantes, más bien es una "oportunidad" de tener ese "potencial humano" sobre el territorio.

"Hablo desde una comunidad claramente despoblada durante muchos años y estoy convencida, para comunidades como Castilla y León y otras tantas, esta es una oportunidad, una oportunidad de que no se cierren consultorios médicos, una oportunidad de que se reabran institutos", ha detallado.

La ministra ha puesto como ejemplo de ese valor humano al jugador de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, hijo de emigrantes africanos en Cataluña. "¿Cuántos Lamin Yamal habrá en estos centros?, que realmente son agua bendita para un país como España que necesita capital humano y necesita personas que se formen en España y que contribuyan precisamente a que muchas de esas zonas de despoblación dejen de serlo", se ha preguntado.

Ante la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud que se celebra este miércoles en Tenerife para avanzar en la distribución de menores y dar a conocer la reforma de la ley de extranjería ha comentado que es importante "escuchar a las comunidades" pero ante la "presión demográfica" que "sufre" Canarias entiende que "la solidaridad se impone".

En esa línea se ha mostrado "convencida" de que se llegará a un acuerdo pues todas las comunidades "pueden hablar", si bien ha dejado claro en último término que el Gobierno cumplirá el mandato constitucional.

Redondo no ha querido minusvalorar el hecho de que solo ocho comunidades autónomas hayan garantizado su presencia física en Tenerife, dado que intervendrán en la sectorial de forma telemática y entiende que "a ninguna comunidad autónoma le puede no parecer importante esta reunión".

SERÍA "IRRESPONSABLE" NO ACUDIR A LA SECTORIAL DE TENERIFE

No obstante, ha precisado que sería "muy irresponsable que hubiera comunidades que no quisieran participar o que no estuvieran presentes de alguna manera en esa reunión de hoy".

Cuestionada por el amago de dimisión del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha vuelto a poner el foco en el PP al que ha pedido que tiene que "aclararse" sobre "si está con la protección de los derechos de los niños, si está con la protección de los acuerdos que se toman a nivel territorial y a nivel nacional en base a la solidaridad o si está con la extrema derecha que tiene determinadas obsesiones y genera un odio inusitado en torno a la inmigración, en torno a las mujeres y en torno al colectivo LGTBIQ+".

Redondo ha apuntado que esos son "los demonios de la extrema derecha" y por ello cree que el PP "haría muy bien en replantearse esos compromisos y esos acuerdos que están haciendo hoy que se mimeticen con la extrema derecha".

La ministra ha incidido en que "la extrema derecha" lleva a España a una "polarización insoportable" y no se puede "dar una marcha atrás" en diversos derechos en los que se ha avanzado.

"No podemos ni queremos como país, por dignidad, por defensa democrática, no queremos ese paso atrás. Este gobierno no lo va a consentir y el PP haría muy bien en replantearse esos pactos que le están llevando a unas posiciones irreconciliables con la Constitución e irreconciliables también con sus bases", ha destacado.