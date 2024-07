Buxadé carga contra el consejero de Vox que ha decidido seguir en el Gobierno extremeño

Ep.

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha cargado contra el consejero de la formación que se mantiene en el cargo e la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, asegurando que "se apega al sillón" y no se ha unido a la "defensa de los principios y de las políticas" del partido, si bien ha demostrado "comprensión desde el punto de vista personal".

"Él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional ayer mismo", ha explicado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la decisión del consejero que designaron en Extremadura de desobedecer a su partido.

Buxadé ha asegurado que Higuero ya no forma parte de Vox "porque Vox no está en esos gobiernos con el PP", dado que para el partido dirigido por Santiago Abascal "la política inmigratoria en España no la puede dictar (Pedro) Sánchez".

"Sánchez y Von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijóo, y este la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del Partido Popular", ha agregado. Ignacio Higuero, que fue designado por Vox en virtud del acuerdo de gobierno que mantenían PP y Vox en Extremadura, continuará en el puesto de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, después de trasmitirle a la presidenta extremeña, María Guardiola, "su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la Consejería", algo valorado por la dirigente 'popular' como "un paso valiente y comprometido".

"ES NORMAL QUE BARRERA ESTUVIERA TRISTE"

Preguntado por la reacción del ahora exvicepresidente de la Generalitat valenciana, José Vicente Barrera, ayer tras la decisión de Abascal de romper los pactos autonómicos con el PP, Buxadé se ha limitado a decir que "es normal que estuviese triste" e incluso no quisiera saludar al líder de Vox, pero que lo hacía "por la decisión del PP de poner fin a un Gobierno" que estaba funcionando.

"El señor Barrera, como todos, nos abrazamos a Santiago Abascal, mutuamente, es normal, lo que hacen los españoles en una reunión en familia (...) y el señor Barrera es normal que estuviese triste, pero por la decisión del PP, de Feijóo, del presidente regional de Valencia (Carlos Mazón) de poner fin a un Gobierno que ayer había aprobado la Ley de Concordia, por ejemplo", ha expresado.

CRÍTICAS DE ORTEGA SMITH

En esta línea, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también diputado nacional, ha manifestado a la prensa tras la decisión del consejero extremeño Ignacio Higuero que hay quienes prefieren "honra sin barcos" frente a otros que se quedan con "los barcos sin honra".

"Utilizaré la frase épica que tantas veces nos siguió a lo largo de la historia de la nación española, hay quienes preferimos mantener nuestra honra sin barcos a tener barcos sin honra. Dicho de una manera más mundana, hay quienes preferimos mantener nuestros compromisos, principios e ideas a tener puestos, sillones, coches oficiales y cargos públicos. Y hay quienes hemos demostrado en política que estamos dispuestos a salir de la zona cómoda de confort, de la zona de gobierno, de la zona de capacidad presupuestaria y de decisión y quedarnos en la oposición", ha manifestado desde la inaugurada plazuela de los Abogados del Turno de Oficio.

Para Ortega Smith hay "algunas personas desleales con el partido por el que se presentaron y a los que se les propuso como candidatos para ocupar, por ejemplo, una consejería, y que además son desleales con los votantes y que prefieren los sillones a los principios, pero allá ellos y su conciencia".

En todo caso, Ortega Smith ha trasladado que el Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección de Vox, "tomó una resolución ante el incumplimiento y traición flagrante del PP a sus propios votantes pero, sobre todo, a los acuerdos que tenía con Vox respecto a que hay que poner freno al efecto llamada a esa inmigración masiva, descontrolada, a esos miles de migrantes que el PP, pactando con el PSOE, regularizando más de medio millón".

"Y no se parará ahí la cosa porque por arraigo terminarán siendo dos millones. Seguirán llegando a nuestras fronteras porque, cuantos más regularices, más efecto llamada", ha declarado.

"UNA COSA ES LA SOLIDARIDAD Y OTRA EL SUICIDIO"

Ortega Smith ha llegado a afirmar que "una cosa es la solidaridad y otra es el suicidio". "Una nación tiene que tener control de sus fronteras y admitir solo la capacidad de la inmigración legal, ordenada y posible. Además de hacer posible que quiera integrarse en nuestra sociedad y respetar nuestras leyes", ha recetado.

Javier Ortega Smith ha aseverado que Vox está "al lado de esos millones de españoles preocupados por los machetazos, por la inseguridad, por la precariedad en los puestos de trabajo, que es lo que está generando una inmigración masiva".

"VOX ES UN PARTIDO QUE DEFIENDE LA INMIGRACIÓN PERO ORDENADA"

"Y lo digo una y mil veces, Vox es un partido que defiende la inmigración, pero una inmigración ordenada, legal, que viene a trabajar y a integrarse", ha manifestado a la prensa.

En este punto ha señalado al PP, el partido que "se ha arrodillado ante Pedro Sánchez y no sólo con la inmigración ilegal, lo hizo con el manoseo de la Justicia para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es lo mismo que repartirse después los nombramientos de jueces y magistrados en el Tribunal Constitucional".

Ortega Smith ha criticado "La politización de la PP-PSOE, es decir, esa coalición política de connivencia en los grandes asuntos nacionales, una auténtica vergüenza". "Nuestro presidente, Santiago Abascal, lo ha dejado muy claro: Vox no va a ser cómplice, ni copartícipe, ni colaborador ni del efecto llamada de la inmigración, ni de la politización de la justicia, ni los demás acuerdos a los que está llegando, como en la Agenda 2030, el Pacto Verde y todo lo que firman en Europa", ha enumerado.

"Vox es un partido que vino a la política para defender la honradez, la verdad, y los principios en los que creemos. Y no cambiamos ni la verdad, ni la honradez, ni los principios ni por puestos, ni por sillones, ni por coches oficiales. Allá otros y su conciencia. Ojalá los votantes sepan distinguir la diferencia", ha lanzado.