Nace el proyecto europeo Red CIFT con la participación del Clúster de Turismo

El edificio El Rayo Verde, ubicado en Málaga capital y perteneciente a la Universidad de Málaga (UMA) y a Málaga TechPark y sede del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), acogió el pasado lunes la reunión técnica de lanzamiento o kick off meeting del proyecto Interreg España-Portugal VI A plurirregional de la Red de Cruceros Ibéricos Fluviales Transfronterizos (Red CIFT), cuyo fin último es la creación de una red de destinos náutico-culturales sostenibles en el entorno transfronterizo de países que ocupan los cinco grandes ríos: el Miño, el Limia,el Duero, el Tajo y el Guadiana.

En concreto, son ocho los socios que participan en este proyecto, cuatro españoles y otros tantos portugueses: el programa está liderado por el CMMA y participan la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), Associaçao para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (ODIANA), Associaçao Empresarial da Beira Baixa (AEBB) y el Comissao de Cordenaçao e Desenvolvimiento Regional do Algarve (CCDR Algarve), que representan el norte, el centro y el sur de Portugal (Minho, Beira Baixa y Algarve), a las que se suman la Asociación Gallega de Actividades Náuticas (AGAN+), el Clúster del Turismo de Extremadura (Cluturex) y la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), todos ellos socios españoles del proyecto junto al CMMA.

Así pues, los miembros españoles del partenariado provienen de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Extremadura y Castilla y León. El presupuesto total de este proyecto, cofinanciado por la Unión Europea a través de Interreg España-Portugal, asciende a 816.646,61 euros. Los miembros del proyecto crearán itinerarios náutico-culturales (cruceros fluviales) que vertebren el territorio de la frontera, con un enfoque innovador y orientado hacia la inclusión social, impulsando el turismo responsable y preservando el patrimonio natural y cultural de cada destino.

Asimismo, se quieren crear sinergias entre el turismo de crucero fluvial y el cultural, transfiriendo conocimientos y experiencias entre las regiones transfronterizas. El proyecto busca lograr un impacto significativo en las regiones participantes.

Entre los resultados esperados se encuentran el aumento del turismo fluvial, la generación de empleo y oportunidades económicas, la preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, la mejora de la accesibilidad y la promoción de la cooperación transfronteriza.

De este modo, el programa contribuirá al desarrollo sostenible de las regiones implicadas y fortalecerá la colaboración entre España y Portugal en el ámbito turístico.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El proyecto se estructura en diferentes actividades que abarcan desde la planificación estratégica hasta la formación, la certificación, la coordinación y la comunicación.

En cuanto a la planificación estratégica, se realizarán estudios para evaluar la viabilidad económica de los destinos náutico-culturales, así como la planificación de su promoción y valorización, especialmente en cuanto a accesibilidad y sostenibilidad. Para garantizar la calidad y el cumplimiento de estándares de turismo accesible, se lleva a cabo la certificación de buenas prácticas y la identificación de productos turísticos de calidad.

Asimismo, se promueve la transferencia de conocimientos y experiencias dentro de la Red CIFT, facilitando la colaboración entre los actores involucrados y generando un ambiente propicio para el intercambio de ideas. La formación es fundamental y proporcionará a los participantes las herramientas necesarias para desarrollar productos turísticos vinculados a la red. Se generarán contenidos adaptados y se impartirán cursos que fomenten la innovación, la creatividad y la responsabilidad ambiental en la creación de itinerarios náutico-culturales.

En cuanto a comunicación, se creará un catálogo digital, se desarrollará la identidad corporativa del proyecto y se planificarán acciones estratégicas de visibilización, según informa el Clúster de Turismo en una nota de prensa.

RETOS Y OBJETIVOS

El programa afronta varios retos muy destacados: la escasa promoción del turismo fluvial, ya que a pesar de contar con ríos y paisajes fluviales de gran belleza, las cuencas fronterizas han sido menos promocionadas que otras áreas turísticas de las regiones participantes, lo que ha limitado el conocimiento y visibilidad de estos destinos, dificultando el desarrollo turístico; la falta de infraestructuras y servicios adecuados para el turismo fluvial ha sido un desafío en las cuencas fronterizas (falta de muelles, amarres, embarcaderos y otros servicios); la accesibilidad y la conectividad, muy limitadas ambas en las cuencas fluviales; y, por último, la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Así, y sobre la base de estos retos, el programa de Interreg España-Portugal Red CIFT impulsa un desarrollo turístico sostenible promoviendo el turismo fluvial en las cuencas fronterizas, garantizando la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, así como el equilibrio entre el turismo y las comunidades locales; mejorará la accesibilidad y la conectividad en las áreas fluviales fronterizas, facilitando el acceso de los visitantes a los destinos y promoviendo la movilidad sostenible; potenciará la diversificación de la oferta turística en las cuencas fluviales, más allá del turismo de sol y playa, fomentando las actividades relacionadas con el turismo fluvial, cultural, gastronómico, deportivo y de naturaleza; y también servirá para reforzar la cooperación transfronteriza, impulsar el desarrollo económico local, generar empleo y oportunidades de negocio, y optimizar las estrategias efectivas de promoción y marketing para posicionar las cuencas fluviales como destinos turísticos atractivos nacionales e internacionales.

EL PAPEL DE EXTREMADURA

El Clúster del Turismo de Extremadura desempeña un papel crucial en las diversas actividades del proyecto, participando en todas ellas, desde la planificación estratégica y la valorización, hasta la generación de la Red de Cruceros Ibéricos y la organización de actividades de comunicación conjuntas y eventos en el territorio extremeño.

De la misma forma, lidera la formación grupal e individualizada para la creación de productos en los workshops que se organizarán a lo largo del proyecto. También se encarga del diseño de material promocional y de las acciones de comunicación, incluyendo campañas mensuales de la Red CIFT y la comunicación de resultados.