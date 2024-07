España y Portugal colaboran en un proyecto para salvar al aguilucho cenizo

Ep

Así lo han anunciado las entidades impulsoras de la iniciativa, con motivo del Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza, que se celebra el próximo domingo 28 de julio.

El proyecto, que comenzará el próximo mes de septiembre y durará seis años, ha sido aprobado por el Programa LIFE de la Unión Europea (UE) y tiene un coste total de casi 11 millones de euros, financiado en un 75% por la UE, con más de ocho millones de euros.

El aguilucho cenizo es un ave rapaz migratoria que pasa el otoño e invierno en África subsahariana y la primavera y el verano en Portugal y España. Según el primer censo de la especie realizado durante el período 2022-2023, está en declive acentuado en Portugal, agravado en los últimos 15 años, por lo que está en riesgo de desaparecer. Además, está catalogado como 'vulnerable' en España.

El fuerte declive de la población de esta rapaz se debe principalmente a tres factores que afectan a la especie: la siega adelantada de cultivos de heno (forrajeras) en plena época reproductiva, lo que a menudo destruye involuntariamente sus nidos, huevos y crías con máquinas agrícolas, la pérdida de hábitat asociada a la reducción significativa de las áreas cultivadas con cereales para producción de grano y la depredación.

En este sentido, los principales objetivos del proyecto para los próximos seis años son: mejorar el estado de conservación del aguilucho cenizo en Portugal y en las poblaciones transfronterizas; adaptar las prácticas agrícolas al ciclo reproductivo de la especie, promoviendo el uso de variedades de cereales y forrajes más compatibles con sus necesidades ecológicas; reducir significativamente la mortalidad y la destrucción de nidos, con una meta de reducción del 75% en la mortalidad y un aumento del 50% en la población reproductora, y promover la concienciación pública.

El proyecto se llevará a cabo en 49 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000 y áreas adyacentes en Portugal (23) y España (18 en Extremadura, tres en Galicia, cuatro en Castilla y León y una en la Comunidad de Madrid), que albergan la mayor parte de las poblaciones portuguesas y transfronterizas del aguilucho cenizo.

LIFE SOS Pygargus está coordinado por la ONG Palombar - Conservação da Natureza e do Património Rural y cuenta con 17 socios, de los cuales 13 son entidades portuguesas y cuatro españolas. Entre otras, destacan: Associação BIOPOLIS-CIBIO, Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N), Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) y Universidad de Murcia.