61 menores saharauis regresarán a Tindouf tras pasar verano con familias extremeñas

De esta forma, finaliza el programa Vacaciones en Paz 2024, gracias al cual estos menores ha pasado un verano en el que han podido "alimentarse adecuadamente, jugar en un ambiente familiar y hacerse chequeos médicos muy necesarios" para estos chicos que "viven en un desierto donde las necesidades básicas no están cubiertas", informa la Federación de Asociaciones de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui en Extremadura, (Fedesaex).



Con ellos, no viajaran dos menores que alargarán su acogimiento en Extremadura, para recibir tratamientos médicos necesarios que no pueden ser dispensados en el lugar de donde proceden.



Atrás quedan los días de piscina o playa, de diversión, de descubrimiento de "ciento de cosas nuevas, de helados, de visitas para dar paso a contar la emocionante historia de haber viajado a España y descubrir a otra familia querida para siempre".



Fedesaex celebra el "buen desarrollo", un verano más, del programa Vacaciones en Paz, y agradece la participación y el compromiso de las familias de acogida extremeñas, administraciones públicas financiadoras, colaboradores y voluntariado, así como a la Delegación Saharaui en Extremadura, para hacer posible "unas vacaciones en paz, lejos del refugio, la guerra y del desierto inhóspito" para estos menores.