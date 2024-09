En octubre, todos centros de salud podrían contar con botón del pánico contra agresiones

Ep

El Servicio Extremeño de Salud contará con el denominado botón del pánico, sistema utilizado para prevenir las agresiones a los profesionales sanitarios, en todos los centros de salud de Atención Primaria de la región, antes de que finalice el próximo mes de octubre.



Se trata de una demanda "histórica" de los profesionales sanitarios extremeños, ha subrayado la consejera de Sanidad, Sara García Espada, quien no descarta más medidas, con la contratación de personal de seguridad, para evitar nuevas agresiones, como la última registrada en el centro de salud de El Progreso en Badajoz.



Un centro que contaba con seguridad privada y que aún así no se pudo evitar esta nueva situación que ha condenado, y ante la cual ha lanzado un mensaje a la población para que respete a los profesionales sanitarios, que necesitan sentirse "protegidos y seguros" para ejercer su actividad.



García Espada ha recordado que este sistema se implemento de forma piloto en Navalmoral de la Mata, que era un "punto rojo de agresiones" en relación a la población del área de salud, y que posteriormente se ha ido extendiendo por Plasencia, Coria, Mérida y el resto de zonas, salvo una parte, ha dicho, del área de salud de Badajoz y otro área más.



La consejera ha incidido en que, con independencia de la instalación del botón del pánico, que el profesional puede activar en la consulta para que el resto de compañeros acudan para evitar la agresión, se va a estudiar "si es necesaria alguna otra medida más".



Con respecto a las peticiones sobre la contratación de vigilantes de seguridad presencial en los centros de salud, ha recordado que el centro de El Progeso cuenta con este servicio y aún así no se ha podido evitar esta nueva agresión.



Por este motivo, ha hecho un llamamiento a la población para frenar estas agresiones: "los sanitarios necesitan sentirse protegidos y respetados en su puesto de trabajo, así como el resto de profesionales", condenando las agresiones.



La consejera ha señalado que un profesional que sufre una agresión dentro de su consulta "nunca vuelve a atender igual a la población", y esto es algo que la población debe conocer. Por ello, ha trasladado al colectivo que cuentan con el respeto del SES y que las víctimas de las agresiones disponen del "tiempo necesario para recuperarse".