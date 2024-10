CCOO y UGT piden que la Junta garantice los servicios públicos de calidad en los PGEx 2025

Ep.

Las secretarias generales de CCOO y de UGT en la región, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, han coincidido en reclamar a la Junta que en los Presupuestos autonómicos (PGEx) para 2025 se garanticen los servicios públicos de calidad en la región.

A su vez, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha considerado "importante" que puedan aprobarse las cuentas regionales para el próximo ejercicio, toda vez que lo contrario no sería a su juicio "un buen mensaje para el crecimiento económico".

De este modo se han pronunciado Chacón, Sánchez y Peinado en declaraciones a los medios de comunicación tras participar este miércoles en Mérida en una reunión con la consejera de Hacienda de la Junta, Elena Manzano, en el marco de la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2025.

UGT PIDE GARANTIZAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Así, Patrocinio Sánchez (UGT) ha indicado que en el encuentro ha pedido a la Junta que los PGEx 2025 contemplen medidas para garantizar los servicios públicos de "calidad" en Sanidad, Educación y Dependencia, así como partidas "importantes" para empleo.

"Evidentemente también tiene que haber partidas importantes para el empleo", ha indicado; al tiempo que ha valorado que --según ha dicho-- la cooperación internacional y la igualdad, que son "importantes" para el sindicato, "se van a mantener (en los PGEx 2025) y en algún caso van a subir".

Tras indicar que en la reunión la consejera no les ha facilitado la subida que contemplarán los PGEx 2025 respecto a los de 2024, ha destacado que las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio sí que contemplarán el abono del 0,5 por ciento de subida salarial para empleados públicos como consecuencia del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI firmado por CCOO y UGT.

De igual modo, Patrocinio Sánchez ha resaltado que, tal y como ha avanzado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, la Junta abordará en Mesa General de Negociación un calendario de pago de lo adeudado del 2 por ciento de la subida salarial de 2020 a los empleados públicos extremeños.

También, en cuanto a la asignación a los sindicatos y a la patronal en los PGEx 2025, Sánchez ha indicado que se trata de un asunto en el que han tardado "cero coma" en el encuentro de este miércoles.

"Nosotros ni le hemos preguntado", ha espetado la representante de UGT, quien en todo caso ha defendido que esas partidas se mantengan "exactamente igual". "Tenemos derecho igual que los grupos parlamentarios, igual que los partidos políticos", ha espetado.

CCOO APUESTA POR REFORZAR LO PÚBLICO

Por su parte, Encarna Chacón (CCOO) ha reclamado a la Junta "corresponsabilidad" en materia tributaria porque "no se puede estar regalando dinero público" que podría reforzar las políticas públicas.

"No se puede estar regalando dinero público. Estamos hablando también de la financiación autonómica y exigimos esa corresponsabilidad. Este Gobierno (autonómico) está regalando a los que más tienen impuestos como el de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, y creemos que no es de justicia", ha dicho.

"Estamos perdiendo ingresos que serían buenos para reforzar las políticas públicas. Son necesarios recursos públicos para mejorar la calidad de vida de la gente", ha espetado.

En este punto, ha afirmado que para mantener la población fijada al territorio es necesario impulsar el acceso a la vivienda, garantizar la Dependencia o la atención a la discapacidad, a la vez que seguir apostando por las infraestructuras y los servicios públicos. "Eso garantiza que la gente pueda venir aquí", ha espetado Chacón, quien también ha reclamado incrementos salariales para los trabajadores.

Al mismo tiempo, ha exigido a la Junta elementos "esenciales" para la ciudadanía en términos generales como el acceso a una vivienda "digna", porque "no puede pasar que en la región la mitad del salario se va en el alquiler de la vivienda".

"Debe existir el compromiso de mediar para que esto ocurra", ha defendido Chacón en referencia a que "hay que buscar la fórmula para posibilitar que los alquileres no suban en esa demasía que está ocurriendo".

Así, ha lamentado que se está "apostando mucho por el desarrollo demográfico en la región" y "sin embargo lo fundamental que es tener acceso a una vivienda no se está teniendo, con lo cual se expulsa también a gente en un momento determinado".

"Estamos exigiendo que en las medidas tributarias apuesten por que la gente tenga acceso a la vivienda", ha espetado la representante de CCOO, quien también ha defendido que en materia de Dependencia "por supuesto tiene que haber recursos públicos y que sean gestionados también desde lo público para que se atienda a tanta población mayor en la región".

CREEX ESPERA QUE PUEDAN APROBARSE LAS CUENTAS

De su lado, Javier Peinado (Creex) ha pedido a la Junta y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea "capacidad de negociar, de ceder unos y de conceder otros" para que la región pueda disponer de unos presupuestos para el próximo ejercicio.

Tras reconocer que a la Creex le hubiera gustado poder conocer más cifras y partidas de los PGEx 2025 en los que trabaja la Junta, Peinado ha considerado así "importante" que puedan aprobarse las cuentas regionales para el próximo ejercicio, toda vez que lo contrario no sería a su juicio "un buen mensaje para el crecimiento económico".

"La coyuntura por mucho que la economía esté creciendo, sigue teniendo situaciones muy complicadas que van a venir con los riesgos que hay... Con lo cual, un grado de incertidumbre más, porque en España no sabemos si va a haber presupuestos, ya no los ha habido este año, que tampoco los hubiera en Extremadura desde luego no es un buen mensaje para el crecimiento económico", ha afirmado.

Ha defendido, al mismo tiempo, que es "bueno" que los PGEx 2025 vayan a crecer en dotación, "siempre y cuando se vea reflejado en el colectivo empresarial". "Siendo muy conscientes de que no sólo lo que estamos pidiendo es más ayudas, que también, sino inversiones productivas que nos permitan tener un escenario en igualdad de condiciones para crecer, para atraer cada vez más empresas y para competir en definitiva con nuestro entorno", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que la consejera les ha avanzado que "hay necesidades presupuestarias como siempre en Sanidad, en Educación, en Servicios Sociales", algo que la Creex no desdeña tampoco "ni mucho menos". "Pero obviamente nos toca exigir lo que creemos que también es justicia porque a la postre ése desde luego es el futuro de esta región", ha añadido.

Por otra parte, Peinado también ha pedido que se amplíe la ejecución presupuestaria en la comunidad. "Yo espero desde luego que en este último trimestre del año se pueda dar un empujón a toda esta gestión de obras, de servicios que están pendientes, porque sabemos que desde luego se va con muchísimo retraso, y es una pena que ya que está presupuestado, que están los recursos ahí, que no se ejecuten", ha espetado.