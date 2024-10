La Junta dará a los partidos un "tiempo prudencial" para plantear propuestas "concretas"

Ep.

La Junta de Extremadura dará a los grupos parlamentarios de la Asamblea un "tiempo prudencial" para que planteen sus "propuestas concretas" para los Presupuestos regionales (PGEx) de 2025 antes de registrar las cuentas en la Cámara autonómica.



De este modo lo ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha afirmado que llegados al punto actual, en el que no hay "propuestas concretas" por parte de los grupos políticos, y "sin nada sobre la mesa sobre lo que negociar de manera responsable, con altura de miras", lo "más razonable" es dar a los partidos "un tiempo prudencial" para que hagan llegar a la Junta sus "propuestas concretas".



Así, el Ejecutivo autonómico comunicará a la Asamblea que, por tanto, no podrá cumplir con el plazo de registro de las cuentas extremeñas establecido en el Estatuto de Autonomía (15 de octubre).



"En el día de hoy o el próximo lunes comunicaremos a la Asamblea de Extremadura que dada la situación lo más razonable es darle un tiempo a los grupos parlamentarios para que hagan sus propuestas concretas antes de registrar los presupuestos", ha avanzado el consejero.



Así, a preguntas de los medios este jueves en Mérida --antes del Consejo de Política Local de Extremadura-- sobre la carta enviada por el PSOE a la presidenta de la Junta, María Guardiola, para pedirle que ella se ponga al frente de la negociación de los PGEx 2025, Bautista ha destacado que el Gobierno regional ya ha hecho su "trabajo", que es "la elaboración completa" de los Presupuestos, así como que mantiene su consideración de que es "necesario" el "diálogo", pero continúan "sin propuestas de la mesa" por parte de la oposición.



"Llegados a este punto, sin propuestas concretas, sin nada sobre la mesa sobre lo que negociar de manera responsable, con altura de miras, lo más razonable en este momento es darle un tiempo a los grupos parlamentarios para que sepan lo que quieren para Extremadura. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, que es la elaboración completa de los Presupuestos, tenemos nuestro proyecto, sabemos qué queremos para Extremadura, y ahora le toca en un tiempo prudencial a los grupos parlamentarios saber cuáles son sus propuestas concretas y hacérnoslas llegar", ha indicado.



"Estamos convencidos de que es necesario el diálogo, de que es necesario seguir sentándonos, y esperar a escuchar qué es lo que proponen para Extremadura de manera concreta, y a partir de ahí veremos qué puede ser", ha añadido en todo caso.



RECHAZO AL MODELO FISCAL DEL PSOE



No obstante, y en referencia a negociaciones con el PSOE, Bautista ha insistido en que está "claro" que el modelo de política fiscal del PP es "contrario absolutamente" al de los socialistas, y ha afirmado que éstos "no pueden proponer las recetas del pasado que no han llevado a nada bueno a Extremadura".



"Si su propuesta (del PSOE) va a ser subir a los impuestos a los extremeños, subir los impuestos a las familias, a las empresas, a quienes tienen los sueldos más bajos de todo el país, a quienes tienen las pensiones más bajas de todo el país, ese no es nuestro modelo... Nuestro modelo está funcionando, bajamos los impuestos en los 50 primeros días de gobierno y esta misma semana hemos conocido que hemos ascendido ocho puestos en competitividad fiscal", ha destacado.



"Empezamos a converger con el resto de regiones, empezamos a competir, empezamos a crecer, empezamos a ser la Extremadura que queremos ser y a construir una Extremadura de futuro entre todos, y en este momento no nos pueden proponer lo contrario, las recetas del pasado que no nos han llevado a nada bueno a Extremadura", ha dicho.



LA CARTA DEL PSOE ES UN "TEATRILLO"



De este modo se ha pronunciado Abel Bautista a preguntas de los medios sobre la carta enviada por el PSOE para pedir a María Guardiola que ella se ponga al frente de la negociación de los PGEx 2025, y la cual el consejero ha tachado de "teatrillo".



"Esto es una carta que forma parte de un mero teatrillo político. Es un teatrillo político quien manda una carta pudiendo levantar el teléfono y llamar directamente", ha dicho.



En este punto, ha recordado que en Extremadura existen "sobrados antecedentes" de negociaciones presupuestarias, y ha defendido que ese marco debería mantenerse.



"Existen sobrados antecedentes en Extremadura de negociaciones presupuestarias. Yo mismo he formado parte en varios años de esas negociaciones de presupuestos. En esas negociaciones la oposición íbamos con propuestas muy concretas, con una hoja Excell donde venía el proyecto a ejecutar, donde venía el plazo de ejecución que entendía la oposición que debía ser, y donde venía la cuantía, y sobre esas propuestas concretas se negociaba", ha explicado.



"Lo que no pedíamos en ningún caso era el presupuesto completo, porque la responsabilidad de un gobierno es hacer el presupuesto entendiendo las necesidades que tiene Extremadura y cómo quieras llevar a cabo la política... Lo que hacía la oposición era llevar esas propuesta e intentar que fueran incorporadas al presupuesto y después durante el trámite parlamentario opinar sobre el resto del presupuesto, que recae la responsabilidad en exclusiva sobre el gobierno", ha dicho.



"Es que existen antecedentes de cómo se negociaba por ambos partidos, y así debería seguir negociándose", ha añadido en referencia al PSOE.



Además, Bautista ha dicho que la carta del PSOE le parece "absolutamente irrespetuosa" y "muy faltona", con "expresiones muy faltonas" que cree que "no se harían si el consejero fuera un hombre y sí se hacen porque la consejera es una mujer".



En este sentido, ha defendido que la consejera de Hacienda "es el más alto nivel, que negocia por mandato y en nombre de la presidenta".



ELENA MANZANO NO MIENTE



También se ha preguntado si Vergeles "es el más alto nivel del PSOE", porque es el que firma la carta. "¿Es el más alto nivel? ¿Es el que manda" Porque en esas reuniones Vergeles no tiene ni capacidad de decisión ni capacidad ejecutiva, no ha puesto ninguna propuesta concreta, ninguna propuesta responsable, ni ha dado sobrada cuenta de su experiencia y de su actividad política cuando era consejera", ha dicho.



"Vergeles debería saber que cuando alguien no entiende de una cuestión concreta parece que le están mintiendo, pero lejos de la realidad... Lo que le explica Manzano en materia de IRPF es una explicación ajustada a derecho y ajustada a la realidad... Otra cosa es que quien recibe esa explicación como no entiende del tema entiende que le están mintiendo", ha dicho.



Así, ha indicado que Elena Manzano "está dispuesta a explicarlo tantas veces como sea necesario". "Si no lo entiende él (Vergeles) tendrá que dar paso a otra persona que pueda entender de qué habla la señora Manzano en materia de impuestos y en materia de IRPF", ha añadido.