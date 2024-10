Las pernoctaciones extrahoteleras superan en Extremadura las 133.800 en septiembre

Rd./Ep.



El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se ha situado el pasado mes de septiembre en 133.842, un 35,79 por ciento más que en 2023.



Asimismo, en el noveno mes del año, se han alojaron en dichos establecimientos un total de 60.479 viajeros, un 39,47% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos ofrecidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En esta línea, el turismo rural ha aumentado interanualmente en viajeros un 18,14 por ciento y en pernoctaciones un 16,28 por ciento, mientras que la estancia media se ha situado en 2,21 días, un 1,34 por ciento menos en tasa interanual.



Por su parte, el número de viajeros que se han alojado en campings en Extremadura ha subido respecto al mismo mes de 2023 un 47,99 por ciento y las pernoctaciones un 56,28 por ciento. La estancia media alcanza 2,93 días, un 5,78 por ciento más que en septiembre de 2023.



En los apartamentos turísticos extremeños ha aumentado el número de viajeros un 61,39 por ciento y las pernoctaciones un 47,63 por ciento, mientras que la estancia media ha bajado un 8,57 por ciento en este mes de septiembre.



Finalmente, en albergues se han alojado 937 personas y se ha producido 1.635 pernoctaciones el pasado mes de septiembre, con una estancia media de 1,74 días, según ha informado en una nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX).



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles ha superado la cifra de 13,9 millones en septiembre, lo que supone un 3,7 por ciento más que las efectuadas en el mismo mes de 2023.



Así, las estancias de residentes han aumentado un 1,4 por ciento, mientras que las de extranjeros han avanzado un 5,3 por ciento, según ha informado el INE, que cifra la estancia media en cuatro pernoctaciones por viajero.



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han aumentado un 3,5 por ciento interanual en septiembre, mientras que las realizadas en campings han crecido un 6,4 por ciento y las efectuadas en casas rurales han mantenido un nivel similar al de septiembre de 2023. Por contra, las pernoctaciones han descendido un 4,6 por ciento interanual en los albergues, lastradas, sobre todo, por el turismo nacional.



Por lo que respecta a los precios, los de los apartamentos turísticos han crecido un 5,2 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los de los campings han avanzado un 6,4 por ciento y los de casas rurales se han encarecido un 4,1 por ciento.



En el caso de los apartamentos turísticos, las pernoctaciones en este segmento han aumentado un 3,5 por ciento en septiembre. Las de residentes han aumentado un 5 por ciento y las de no residentes un 2,9 por ciento. Además, la estancia media ha descendido un 0,7 por ciento, hasta 5,0 pernoctaciones por viajero.



En septiembre se han ocupado el 39 por ciento de las plazas ofertadas, un 4,2 por ciento más que en el mismo mes de 2023, en tanto que el grado de ocupación por plazas en fin de semana ha sido del 42,2 por ciento, un 4,7 por ciento más.



El 67,6 por ciento de las pernoctaciones las han realizado viajeros no residentes. Reino Unido ha sido el principal mercado emisor, con el 35,5 por ciento del total.



Canarias ha sido el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y un aumento del 0,7 por ciento respecto a septiembre de 2023, siendo la Comunidad de Madrid la que ha tenido la mayor ocupación, con el 77,5 por ciento de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca ha sido el destino preferido, con más de 731.000 pernoctaciones, mientras que la isla de Lanzarote ha presentado el mayor grado de ocupación por apartamentos, del 86,5 por ciento. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones han sido Arona, San Bartolomé de Tirajana y Tías.



CATALUÑA, DESTINO FAVORITO PARA LOS CAMPINGS



Por otro lado, las noches en campings españoles han aumentado un 6,4 por ciento en septiembre respecto al mismo mes de 2023, mientras que las de residentes han crecido un 1,7 por ciento y las de no residentes, un 11,8 por ciento.



Durante septiembre se han ocupado el 44,7 por ciento de las parcelas ofertadas, un 8,9 por ciento más en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana ha sido del 45,8 por ciento, con un aumento del 5,8 por ciento. El 49 por ciento de las pernoctaciones las han realizado viajeros no residentes, siendo Alemania el principal mercado emisor, con el 24,5 por ciento del total.



Una vez más, Cataluña ha sido el destino preferido en campings, con más de 2,3 millones de estancias y un incremento del 6,3 por ciento en tasa anual. La Rioja ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 62,2 por ciento de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava ha sido el destino preferido, con más de 926 mil pernoctaciones. La Costa Blanca ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 74,6 por ciento, y los puntos turísticos con más noches han sido Benidorm, Torroella de Montgrí y Tarragona.



NIVEL SIMILAR DE LOS ALOJAMIENTOS RURALES



Por su lado, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han tenido un nivel similar a 2023 en septiembre. Así, las de residentes han bajado un 4,4 por ciento, mientras que las de no residentes han aumentado un 8 por ciento.



Se han ocupado el 22,6 por ciento de las plazas, un 0,7 por ciento menos que en el mismo mes de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 36,9 por ciento, con un aumento anual del 8,5 por ciento.



Baleares ha sido el destino preferido, con más de 236.000 noches, lo que supone un 5,5 por cientomás que en septiembre de 2023. También ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 64,4 por ciento.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con más de 177.000 pernoctaciones. Por su parte, la Isla de Menorca ha alcanzado la mayor ocupación, con el 68,6 por ciento de las plazas ofertadas.



SE OCUPÓ EL 36,5% DE LOS ALBERGUES



Por último, las estancias en albergues han registrado un descenso anual del 4,6 por ciento en septiembre. Las de residentes han bajado un 8,4 por ciento y las de no residentes un 1,9 por ciento.



Asimismo, se han ocupado el 36,5 por ciento de las plazas, un 5,3 por ciento menos que en septiembre de 2023. El grado de ocupación en fin de semana ha aumentado un 6,9 por ciento, hasta el 44,6 por ciento.



Galicia ha sido el destino preferido, con más de 200.000 pernoctaciones, mientras que la Comunidad de Madrid ha alcanzado la mayor ocupación, con el 69,8 por ciento de las plazas ofertadas.