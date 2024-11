Alianza Ibérica por Ferrocarril ve "viable" en 2025 conexión Madrid-Lisboa por Extremadura

Ep.

La Alianza Ibérica por el Ferrocarril considera "viable" unir las dos capitales de la península a partir del próximo año, y con los trenes actuales, conectar Lisboa con Madrid en 5 horas y con Barcelona en 8 con la línea de AVE.

La entidad, formada por 25 organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas de ambos países, propone un esquema de servicio sobre el eje Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa para 2025 basado en 8 trenes por sentido.

El planteamiento aprovecha la apertura de "secciones importantes" de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, y entre Elvas y Évora, de modo que con los trenes actuales y con tramos a distintas velocidades comerciales, como ocurre en otros países europeos.

La propuesta contempla la creación de dos servicios rápidos diarios entre Madrid y Lisboa, además de ampliar de dos a tres el número de trenes Alvia entre Madrid y Badajoz, así como un tren nocturno entre Barcelona y Lisboa por Madrid, donde tendría que cambiar de ancho de la vía de alta velocidad a la convencional.

Estos servicios han sido presentados este jueves en la sede de CCOO Extremadura, sindicato que forma parte de las entidades que conforman la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, incluidos posibles horarios.

De esta forma, en cuanto a los nuevos servicios planteados, uno de ellos tendría salida a las 6,00 horas de Madrid Atocha y llegaría a Cáceres a las 8,11 horas y a Badajoz a las 9,15 horas. Continuaría el trayecto hasta Lisboa donde terminaría el recorrido a las 10,00 horas (hora local portuguesa), previa entrada en las estaciones de Elvas, Évora y Pinhal Novo, para un trayecto total de 5 horas.

El segundo servicio tendría una duración total de 6 horas, debido a que contempla también paradas en Talavera de la Reina, Monfragüe-Plasencia y Mérida.

Por su parte, el servicio nocturno saldría a las 19,00 de Barcelona, con parada a las 23,00 horas en Madrid-Atocha, en Cáceres a las 4,00, en Mérida a las 4,50, en Badajoz a las 5,40 para llegar a Lisboa a las 7,47 horas (hora portuguesa).

La propuesta también recoge los horarios en sentido contrario, con tiempos similares. Por tanto, "hasta ese momento se pueden hacer todas estas cosas" sin necesidad de mayores inversiones prácticamente", aunque sí se requeriría el material ferroviario y con el personal "suficiente", ha señalado el portavoz de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, Rafael García Martínez.

Acompañado por el también miembro de la entidad Pau Noy, y la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, y por Miguel Fuentes, secretario de Movilidad del Sindicato, García Martínez ha subrayado que la puesta en marcha de esta propuesta depende de "una decisión política que se puede tomar ya y que no está sujeta a terminar de construir infraestructuras nuevas".

"Hay determinadas decisiones que no se están tomando porque no se quieren tomar como decisión política, no porque no se puedan tomar porque no exista físicamente la infraestructura necesaria", ha abundado el portavoz de la organización, quien sostiene que su propuesta es un horizonte "perfectamente realizable y razonable".

Asimismo, ha señalado que España y Portugal tienen una "oportunidad de oro" para realizar en 2030 un Mundial de Fútbol "descarbonizado". "Sabemos que el problema del cambio climático pasa necesariamente por descarbonizar la economía y la economía se descarboniza descarbonizando el transporte", ha señalado.

PROPUESTA REGIONAL

Por otro lado, la organización ha presentado una propuesta para incrementar notablemente los servicios diarios, hasta al menos cumplir uno de los puntos fundamentales de su decálogo fundacional que pasa por que cada estación tenga al menos cuatro servicios diarios por sentido del ferrocarril.

Esta cifra responde a que es la que "permite hacer un viaje de ida y vuelta a la capital comarcal, a la capital de provincia o a la capital de la comunidad autónoma en un viaje de ida y vuelta el mismo día", ha señalado Pau Noy, quien cree oportuna la preocupación por la alta velocidad a Madrid y a Portugal pero también es necesario hacerlo por "resolver las necesidades diarias de movilidad de la gente", y el ferrocarril es el que "vertebra la movilidad" en Extremadura y cualquier región de Europa.

La propuesta ha sido elaborada sobre la base del servicio actual que incluye todos aquellos trenes con los que es posible realizar desplazamientos interiores a Extremadura o relaciones con capitales limítrofes por las líneas de la red convencional, es decir, los regionales y los de larga distancia Intercity y ALVIA.

En concreto, se propone una "mejora viable a corto plazo" del servicio para 2024/2025 y un desarrollo posterior a 2028, hasta conseguir la "normalización" del servicio sobre los cuatro ejes principales de la comunidad.

Para el primero de ellos, el eje este-oeste, Badajoz-Puertollano, se plantea un servicio cada hora entre Badajoz y Mérida, ya que "entre los dos suman 200.000 habitantes" y "cualquier corredor europeo con 200.000 habitantes tendría un servicio cada hora". Más allá, ha continuado, hacia Villanueva de la Serena y Don Benito, pues cada dos horas, y desde Cabeza del Buey, en la frontera con Castilla-La Mancha, cinco, y con Puertollano, cuatro.

En el segundo corredor, el norte-sur, desde Badajoz hasta Plasencia, pues juntas la población de Badajoz, Cáceres y Plasencia suman 275.000 personas para lo que es necesario "un servicio cada dos horas en todo el corredor".

La propuesta contempla un tercer corredor entre Cáceres y Valencia de Alcántara, actualmente con "trenes simbólicos", con tres a la semana con unos "horarios imposibles", y para el que plantean ese mínimo de cuatro servicios diarios que considera que es apropiado para un corredor con 75.000 personas.

Finalmente están los corredores del sur, que van hacia Huelva y Sevilla, y para los que reclaman entre Mérida y Zafra, con una población de 140.000 personas, un servicio cada dos horas, y hasta Sevilla cinco servicios al día y cuatro hasta Huelva.

Para todo ello será necesario incrementar el material rodante en la comunidad, pero Renfe hizo una compra en el 2022 "histórica" que va a permitir la llegada de 500 trenes regionales y de cercanías, por lo que "habrá material para poner todo esto en marcha", ha asegurado Noy.

PROPUESTAS DE CCOO AL PLAN DE MOVILIDAD

Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha trasladado sus propuestas planteadas en la elaboración del Plan de Movilidad que están comenzando a negociar los agentes sociales con la Junta de Extremadura.

En concreto, considera "imprescindible" que "por fin" se dé una solución al trazado de la alta velocidad en el tramo de Toledo, porque es una "vergüenza" que hallan transcurrido siete años para decidir "dónde se pone una estación del ferrocarril".

Por otro lado, ha reclamado la estación intermodal e internacional en la frontera con Caya, en Badajoz, así como la estación intermodal en Mérida, que es "imprescindible"; o el ramal que viene exigiendo el sindicato "hace ya muchos años" en Badajoz que permita la movilidad hacia el Hospital Universitario y hacia el campus universitario.

Igualmente, plantean la recuperación del tren nocturno Lisboa-Madrid y, a ser posible, con su conexión a Barcelona. Y también la electrificación hacia Sevilla y Huelva, así como un puesto de mando en Mérida, para que "las directrices no vengan ni desde Sevilla ni desde Madrid".

"Es el momento de poner todas las herramientas para que realmente el ferrocarril sea una realidad en nuestra región", ha señalado Chacón, quien por último ha reclamado que los aparcamientos de las estaciones sean gratuitos.