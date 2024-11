Guardiola defenderá en la Conferencia de Presidentes un "rechazo absoluto" al cupo catalán

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, defenderá en la Conferencia de Presidentes, fijada para el 13 de diciembre en Santander, un "rechazo absoluto" al denominado cupo catalán, al entender que la financiación autonómica debe debatir y negociar "como se ha hecho siempre" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La jefa del Ejecutivo extremeño acudirá a la cita con una serie de reivindicaciones que ya viene expresando públicamente en los últimos meses, y que asimismo trasladó en privado a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en Moncloa el pasado 25 de octubre.

Así lo ha indicado en respuesta a los medios de comunicación en una comparecencia ante la prensa para anunciar la aprobación en Consejo de Gobierno del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, para referirse a una cita que ha "costado muchísimo que tuviera una fecha concreta y cerrada" y de la que finalmente se ha enterado "a través de los medios de comunicación".

Reunión que inicialmente solo tenía un punto en el orden del día, el de la vivienda, y que la "mayoría" de las comunidades autónomas, las gobernadas por el PP, lograron poner sobre la mesa otras tres cuestiones más que consideran "asuntos de Estado", como son el déficit de profesionales sanitarios, la política migratoria y la financiación autonómica.

Sobre esta última, ha remarcado que "la reforma del sistema de financiación se tiene que debatir, se tiene que negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha hecho siempre", y será en este foro donde Extremadura "defenderá lo que le corresponde a los extremeños y lo que entendemos que es de justicia para una tierra que lleva muchísimo tiempo esperando".

En materia sanitaria se pondrá sobre la mesa el déficit profesionales, pero también que "miren a regiones" como Extremadura, con "una superficie muy grande", con una "gran dispersión", con una "población envejecida", cuestiones que "tendrán que tenerse en cuenta a la hora de acatar y atajar" este problema, ha dicho, que están padeciendo las comunidades autónomas.

VE "LAMENTABLE" LA IMAGEN QUE PROYECTA EL PSOE

Por otro lado, la presidenta de la Junta de Extremadura ha calificado de "lamentable" la imagen que traslada a la sociedad la polémica publicación del PSOE de Extremadura en redes sociales, ya retirada, y sobre la que no ha recibido "ni tan siquiera" una disculpa.

"Me parece lamentable el ejemplo que se da a la sociedad, lamentable, pero cuanto menos esperaba una disculpa que no he recibido", ha confesado la jefa del Ejecutivo regional este martes, preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Un asunto sobre el que hablaba por primera vez ante los medios de comunicación, pero sobre el que ya se había expresado a través de sus redes sociales para decir "¡Basta ya!".

"Me parece tan triste que una persona no sea ni siquiera capaz de pedir disculpas", ha espetado la presidenta extremeña, sobre este cartel que contenía el mensaje "El retraso de la señora Guardiola" acompañando una ilustración con una imagen suya y del líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, para criticar la demora en la presentación de las cuentas autonómicas de 2025.

"La forma revela el fondo", ha señalado Guardiola, para añadir que "se han retratado ellos solitos", en referencia a los socialistas extremeños, a quienes ha recriminado que estén "todo el día dando lecciones de moralidad" para después hacer política "desde la rabia y desde el odio, desde la ira", que es lo que cree que está recibiendo.

Por ello les ha exigido que se dediquen "a trabajar y a hacer una oposición útil y constructiva y que esté a la altura de los extremeños", que es lo que se espera del PSOE extremeño, porque un ataque político en estos "términos" da "muy mal ejemplo".

La mandataria extremeña considera que esta publicación es "la muestra de la descomposición y el nerviosismo que tiene el PSOE porque las cosas en Extremadura cada vez van mejor", ha dicho, y que llega además tras unos días "soportando" que le llamen "soberbia" o "manipuladora", sin recibir ninguna disculpa al respecto.

Preguntada precisamente por la negativa a pedir disculpas desde el partido y del propio secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, quien ha sido preguntado este martes sobre la cuestión, ha respondido que "afortunadamente" no todos son "iguales", ni lo van a ser "nunca". "Yo jamás me voy a poner a la altura del Partido Socialista en este sentido", ha subrayado.