La Junta sitúa la ejecución del Presupuesto de 2024 en torno al 90% a final de año

Ep./Rd.

La ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PGEx) para el 2024 se encuentra, a fecha de 18 de noviembre, al 71 por ciento, con previsión de alcanzar entre el 88 y el 91 por ciento a final de año.

Así lo ha cifrado la consejera de Hacienda y Admninistración Pública, Elena Manzano, que ha reconocido que son datos "mejorables" y que el Ejecutivo regional seguirá trabajando en ello porque no busca "excusas".

Manzano respondía así a una pregunta ante el Pleno de la Asamblea este jueves, 21 de noviembre, formulada por el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha reprochado al Gobierno regional su "propaganda" a la vista de los informes de ejecución, especialmente en el área de inversiones, en los que únicamente se han gastado 16 de cada 100 euros presupuestados.

En su intervención, Manzano ha apuntado que, analizando la serie histórica del capítulo de inversiones, la ejecución a final de año se situará con un nivel "muy similar al de ejercicios anteriores y con un crecimiento desde el mes de septiembre de casi un 25%".

Un dato que es "mejorable", ha remarcado, si bien ha apuntado que el Ejecutivo regional "no busca pretextos" ni pretende desviar la atención, sino que trabaja y que ello "se materializa en hechos".

En este punto, ha vaticinado que la Consejería de Infraestructuras llegará al final de año con aproximadamente 185 millones de euros ejecutados, que van a permitir, ha enumerado, que las obras del Aeropuerto de Badajoz estén terminadas "en un 99%"; la construcción de 75 viviendas de promoción pública en distintos municipios en ambas provincias.

También que 23,3 millones de euros se hayan destinado en materia de vivienda, "tan necesaria" en Extremadura, y que se haya ejecutado el 70% del nuevo puente de Alcántara, cuya obra estará terminada en el año 2025.

"¿Muy mejorable? Por supuesto que sí y en ello estamos trabajando", algo que, ha reprochado, los diputados de Unidas por Extremadura no han hecho, ha recriminado a la formación, con el presupuesto de 2025, cuya negociación abandonaron tras la primera reunión.

"ESCASA" EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO DEL PP

Por su parte, el diputado de la coalición de izquierdas ha denunciado “la escasa” ejecución presupuestaria del gobierno del PP. En su pregunta formulada a la consejera de Hacienda, ha dicho mostrarse preocupado y sorprendido, “o si lo prefieren arrepiao, en estremeñu”, ante los datos aportados por la propia Consejería en los que se refleja que en el capítulo de inversiones “ustedes solo se han gastado 16 euros de cada 100”.

“Sorprendido del partido que hace bandera por su buena gestión. El partido que dice que seremos fascistas pero sabemos gobernar, según Martínez Almeida”, ha insistido el diputado de Unidas por Extremadura, quien ha recriminado a la consejera que no solo casi no hayan ejecutado lo presupuestado para este 2024 en el capítulo de inversiones, “si no que en transferencias de capital, que no dejan de ser inversiones por tercero, solo han ejecutado 22 de cada 100 euros”.

Al mismo tiempo, González ha añadido que los datos del tercer trimestre reflejan que de 8.194 millones, “les quedan por ejecutar 3465 millones”. “¿Para que hacen entonces un presupuesto tan grande? ¿Para fardar?”, le ha preguntado.

El diputado de Unidas por Extremadura ha desgranado algunas partidas presupuestaria que, a finales del tercer trimestre, no habían sido ejecutadas, según informa la formación morada en una nota de prensa.

“En actuaciones en saneamiento y depuración el grado de ejecución es cero; en reforma de centros asistenciales, cero también; en reforma de consultorios locales otro cero; así como en actuaciones en el medio natural y calidad ambiental o en infraestructuras educativas en institutos de educación secundaria, que también es de cero”, ha precisado.

“Ustedes dominan muy bien la hiperbole, y están todo el día hablando del ingente trabajo o el inmenso esfuerzo que hacen, pero tienen que revisar el cumplimiento de esa hipérbole porque de gestión andan regular”, le ha dicho González para añadir que si ya no pueden presumir de esa supuesta buena gestión “solo les queda la propaganda como dice mi compañera Irene de Miguel”.