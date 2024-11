UGT urge que PGEx 2025 incluya pago "inmediato" en un plazo subida salarial del 2% de 2020

El sindicato UGT Servicios Públicos Extremadura ha reclamado que el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2025 incluyan el pago "inmediato" del 2% de subida salarial adeudado a 48.000 empleados públicos en un solo plazo.



Así lo ha hecho en una nueva concentración frente a la Asamblea de Extremadura, coincidiendo con la celebración de una sesión plenaria, donde han recordado que la Junta de Extremadura propuso inicialmente abonar esta deuda pendiente en cinco años, una opción que para el sindicato es "inaceptable".



En este sentido, desde UGT señalan que representantes de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas por Extremadura se han "sumado" a la protesta, y se han comprometido a "presionar" para que esta "deuda histórica" se contemple en las cuentas del próximo ejercicio, según informa el sindicato en una nota de prensa.



Además, desde el Grupo Parlamentario Popular, en reuniones previas con el sindicato, se comprometieron a trasladar a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, la petición de "reducir" los plazos del pago del 2%.



Sin embargo, y ante la falta de avances en las negociaciones, el secretario general de UGT SP Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha anunciado que solicitarán la mediación de la Fundación de Relaciones Laborales para alcanzar un acuerdo con la Junta y los sindicatos representativos en la Mesa General de Negociación.



Y es que, según detalla, Extremadura sigue siendo la "única" comunidad autónoma que no ha abonado esta subida salarial, pese a contar con "recursos económicos suficientes", por lo que considera que "no hay justificación para seguir retrasando el pago", en alusión a las cifras de superávit de 79 millones de euros registrado en agosto; o el aumento del 7,2% en la recaudación por IRPF, gracias al crecimiento del empleo.



Así como otros indicadores como el incremento de 182 millones de euros en los presupuestos de 2025 respecto al ejercicio anterior; o las entregas a cuenta "récord" de 4.198 millones de euros por parte del Estado a la administración autonómica.



Finalmente, el sindicato también señala que, aunque los presupuestos autonómicos se incrementan un 2,2%, no "alcanzan a compensar" el impacto del IPC, lo que demuestra que el abono de la deuda en un solo plazo "no afectaría a la estabilidad de las cuentas públicas", concluye.