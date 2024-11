PP, PSOE y Vox reclaman al Gobierno que reanude trabajos para convertir N-432 en la A-81

Ep

El PP, el PSOE y Vox en la Asamblea de Extremadura han demandado que el Ejecutivo nacional realice las modificaciones necesarias en los estudios que han publicado para que la N-432 sea una autovía en su totalidad.



Estas peticiones están contenidas en una propuesta de pronunciamiento defendida por el diputado del PP José Manuel García Ballesteros en el pleno de la Asamblea de este jueves y ante la que Unidas por Extremadura se ha abstenido.



En su intervención, García Ballesteros ha señalado que cuando se hablan de las infraestructuras en Extremadura parece el "día de la marmota", porque "poco se ha hecho" en una de las carreteras más peligrosas de España, en relación a la N-432.



Así, ha recordado que la conversión en autovía de esta carretera ha sido una reivindicación generalizada durante décadas, tanto por motivos de seguridad vial como de desarrollo económico, toda vez que es una de las principales vías de comunicación entre Extremadura y Andalucía.



Un corredor, además, de mercancías, turismo y, comercio "vital", ha dicho el diputado 'popular', tanto para el interior de Andalucía desde el Mediterráneo y su conexión con Extremadura desde la Campiña Sur hasta Badajoz y hasta Lisboa.



De este modo, García Ballesteros ha recordado que el PP ha sido el único partido que ha "puesto dinero" para que la conversión saliera adelante aunque ahora este proyecto se encuentra "estancado, sin fondos y sin asignación para su ejecución" y ha criticado que "camino de dos años después de la publicación del estudio informativo, no se ha hecho nada para que el proyecto avance".



Por ello, y en este sentido, ha asegurado que la conversión en autovía de la N-432, lejos de ser un "antojo" o un "capricho" es una necesidad que se "está alargando en el tiempo", como muchas otras de las infraestructuras de la región, ha reconocido.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada socialista Piedad Álvarez se ha preguntado por qué ha pasado desde que en abril Vox presentase una propuesta en sentido similar a la que ahora ha presentado el PP, a lo que ella misma ha contestado que, entre otros aspectos, se ha producido la "ruptura de la relación idílica" entre ambas formaciones.



Así, aludiendo a Vox, Álvarez ha destacado que gracias a ese grupo los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 van a salir adelante pero, mientras tanto "entretenemos a la opinión pública", ya que de las carreteras que son de competencia regional no se sabe nada, ha criticado.



Asimismo, la diputada del PSOE ha indicado que en el transcurso de tiempo entre la iniciativa de Vox y la del PP también se ha conocido la baja ejecución presupuestaria en el ejercicio 2024, especialmente en el área de las infraestructuras.



En el turno de Vox, el diputado Javier Bravo Arrobas ha remarcado que la conversión en autovía de la N-432 ha sido una "reivindicación generalizada" en el tiempo y ha incidido en que en la presente legislatura dicho grupo ha sido el primero en acordarse de esta infraestructura a través de una iniciativa.



En esta línea, Bravo ha expuesto la peligrosidad de esa vía y que otra "importante razón" para su conversión es promover el desarrollo económico turístico de toda la zona.



"Su conversión supondría un gran beneficio para el transporte de mercancías, que vienen y van a Portugal, y supondría una mejora en la eficiencia y la seguridad en el transporte en materia prima y de personas", ha insistido.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha explicado que su grupo se ha abstenido debido a que hay cuestiones sobre la iniciativa que no tiene claras.



En este sentido, Macías ha encontrado "un par de contradicciones" en la propuesta y en el discurso de Ballesteros y ha dicho que no le "cuadra" que para el PP esta infraestructura haya sido siempre una prioridad, ya que en los últimos 20 años dicho partido ha tenido capacidad de gestión.



Asimismo, ha considerado que en este tipo de propuestas sería conveniente que Extremadura, como región que ha sido "maltratada" en infraestructuras, remase en la misma dirección.