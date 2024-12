Quintana enmarca en la "normalidad democrática" que Gutiérrez presente su precandidatura

Ep

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha enmarcado en la "normalidad democrática" que la actual vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres y exconsejera de Educación, Esther Gutiérrez, haya presentado su precandidatura a la Secretaría General del PSOE extremeño, en la que se medirá con el actual secretario general y candidato a la reelección, Miguel Ángel Gallardo.



En este sentido, Quintana ha recordado que, aunque en Extremadura se había elegido secretario general del PSOE hace unos meses, tras la celebración de Congreso Federal se abre de nuevo la posibilidad de que los militantes ejerzan su derecho a presentarse o no.



Sobre si le ha sorprendido la presentación de la precandidatura de Gutiérrez, José Luis Quintana ha insistido en que "es un derecho que tienen los militantes" y, por lo tanto, hay que "respetarlo", recalcando que "demuestra la democracia interna que tiene este partido y que siempre somos capaces de salir reforzados de las primarias".



También, y sobre si la presentación de una precandidatura que se mida a la de actual secretario general del PSOE extremeño ha podido ser motivado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha dicho que no cree que sea así.



Cabe destacar que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, y el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, han sido llamados a declarar como investigados el próximo 9 de enero.



De este modo, ha manifestado que respeta las decisiones judiciales pero ha aseverado que está "seguro de la inocencia del secretario general --del PSOE de Extremadura-- y del hermano de Pedro Sánchez".



El "problema" de este caso, ha planteado, es la "sentencia mediática que continuamente se está demostrando", para lo que ha puesto como ejemplo que él, cuando fue alcalde de Don Benito (Badajoz), sufrió algo similar.



"Un actual cargo del Partido Popular acusó a un concejal del Ayuntamiento de Don Benito de haberse llevado dinero. Luego se demostró que no fue verdad. Eso no tuvo ninguna repercusión. Pero la sentencia mediática se quedó establecida y se quedó ejecutada. Yo creo que ahora, con el caso del hermano de Pedro Sánchez, es una sentencia mediática que está dictada y ejecutándose en sus máximos términos. Pero no tiene absolutamente nada que ver", ha dicho.