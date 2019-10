Profesora de la UEx publica el primer estudio diacrónico de variedad del inglés de Irlanda

La profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Extremadura (UEx) Carolina Amador ha presentado este viernes su libro titulado 'Orality in Written Texts: Using Historical Corpora to Investigate Irish English 1700-1900', que recoge el primer estudio diacrónico de la variedad del inglés que se habla en Irlanda.



El libro, publicado por la prestigiosa editorial académica Routledge, se ocupa de analizar la evolución de la variedad del inglés que se habla en Irlanda, basándose en los textos de las cartas que escribían los emigrantes.



Para ello, utiliza distintos métodos de la Lingüística de Corpus, de manera que los capítulos del libro se centran en el análisis lingüístico de algunas características de esta variedad del inglés y su evolución desde 1700 a 1900, "un período clave en la historia de Irlanda", ha explicado la autora del libro.



El estudio supone una contribución importante en el campo de la socio-lingüística inglesa porque refleja el uso de las diversas características lingüísticas del inglés irlandés en diferentes contextos históricos que hasta ahora habían permanecido olvidadas en la literatura. Se trata de "una lectura clave" para estudiantes avanzados e investigadores de la Lingüística del Corpus.



Otra de las obras anteriores más relevantes de Carolina Amador, 'An Introduction to Irish English', publicada en la editorial Equinox, sirve de manual a los investigadores que se acercan por primera vez a esta variedad del inglés.

La presentación del libro, que ha tenido lugar en el Palacio de la Generala de Cáceres, se incluye dentro del programa de actividades del festival Irish Fleadh que se celebra este fin de semana en la capital cacereña, y que cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UEx.



En el acto, han participado Juan Carlos Iglesias Zoido, vicerrector de Extensión Universitaria de la UEx; Adrián Collins, cónsul de la Embajada de Irlanda en España y Auxiliadora Pérez, presidenta de la Asociación Española de Estudios Irlandeses (Aedei).