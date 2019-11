Ayuntamiento de Cáceres lanza una campaña para no recurrir a juguetes sexistas en Navidad

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha lanzado la campaña 'Azul, rosa, qué más da. Los juguetes no tienen género. No se lo pongas tú', con el objetivo de concienciar a la sociedad de que no se recurra a juguetes sexistas en las próximas fechas navideñas.

Así pues, con un presupuesto de 3.500 euros se ha editado un vídeo y un centenar de carteles que pretenden concienciar a las familias, a la comunidad educativa y a las propias tiendas que venden juguetes, de la importancia de no diferenciar los juguetes para niños o niñas.

Este material se difundirá en redes sociales, y los carteles se repartirán además en los colegios y se podrán ver en las pantallas digitales de la ciudad (mupis) y en los autobuses urbanos que también se harán eco de esta campaña que lucha por la igualdad desde la infancia y que está impulsada por tres concejalías (la de Infancia, Asuntos Sociales e Igualdad y LGTBI), cuyos titulares, Paula Rodríguez, María José Pulido y David Santos, han presentado la campaña en rueda de prensa este lunes.

Así, la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, ha recordado que en la vida cotidiana es donde se ven los roles de género y esto también pasa en los juguetes porque cuando los niños y niñas ven un catálogo o van a una tienda "ya tienen que elegir el camino rosa o azul".

"Con estos juguetes diferenciados estamos fomentando la desigualdad desde la infancia", ha señalado Pulido, que ha puesto como ejemplo que los juguetes más vendidos para los niños son los que tienen que ver con el deporte y la violencia, mientras entre las niñas triunfan los de cuidados y belleza, lo que es un reflejo de la sociedad, en la que las mujeres cuadriplican el tiempo que emplean en cuidar a sus mayores o familiares enfermos.

Por su parte, el concejal de Igualdad y LGTBI, David Santos, ha añadido que jugar es de suma importancia para el desarrollo de los más pequeños y es una forma de relacionarse con los demás, por lo que esta campaña pretende buscar la "libertad" para jugar con lo que cada uno quiera con el objetivo de conseguir "una sociedad más equitativa".

La campaña 'Azul, rosa, qué más da. Los juguetes no tienen género. No se lo pongas tú', pretende también potenciar los ODS, concretamente el número 4 que trata sobre el derecho a recibir "una educación de calidad".