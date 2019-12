Un profesor de la UEx publica dos libros sobre la calidad de la enseñanza del inglés

El profesor titular de Universidad de Didáctica de la Lengua Inglesa de la Universidad de Extremadura (UEx) Juan de Dios Martínez Agudo, ha publicado recientemente en calidad de editor y autor dos libros sobre la calidad de la enseñanza del inglés.

En concreto, se trata de sus dos últimos libros, titulados 'Emotions in second Language Teaching' y 'Quality in TESOL and Teacher Education, From a Results Culture towards a Quality Culture', y han sido publicados en las prestigiosas editoriales internacionales Springer y Routledge, respectivamente.

"Emotions in Second Languate Teaching profundiza desde una perspectiva multidisciplinar en cómo las emociones del docente pueden influir en la interacción del docente con el alumnado, a la hora por ejemplo de enseñar materiales, resolver dudas, evaluar, en la etapa de educación secundaria como primaria", ha explicado Juan de Dios Martínez Agudo.

Así pues, dada la naturaleza emocional de la enseñanza este libro explora el carácter multidimensional de las emociones del profesorado de lenguas modernas, un área de investigación relativamente inexplorada hasta la fecha pues la atención se ha centrado tradicionalmente en los aspectos afectivos del alumnado.

De este modo, presenta los avances actuales en la investigación desde múltiples perspectivas con el fin de profundizar en la comprensión de las emociones subyacentes en la práctica docente.

También constituye un manual de referencia "indispensable" para los profesores de lenguas modernas y los formadores de docentes ante los nuevos retos de la práctica educativa, tal y como informa en una nota de prensa la UEx.

Por su parte, 'Quality in TESOL and Teacher Education', constituye un manual de referencia "indispensable", que analiza todas las dimensiones relativas a la calidad en el contexto de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, según ha destacado el profesor de la UEx.

"Bien es sabido que el vocablo calidad, de carácter relativo y subjetivo, se ha convertido desde hace algún tiempo en un tema recurrente de debate, en una auténtica prioridad para la educación lingüística, tal y como subyace en todas las aspiraciones encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje lingüístico", ha subrayado Martínez Agudo.

Concretamente, esta publicación se centra en las tendencias actuales y en los desafíos emergentes relativos a la calidad y a la garantía de calidad en el contexto cambiante de la enseñanza del inglés como lengua extranjera/segunda lengua y en la formación del profesorado especialista.

Se discute preferentemente el carácter multidimensional de la calidad en términos de enseñanza de calidad, docentes de calidad y formación del profesorado de calidad.

Constituye pues una obra de lectura recomendada para todos los implicados actualmente en la enseñanza de las lenguas modernas.

Cabe destacar que ambas obras publicadas en las editoriales Springer y Routledge han contado con la contribución de investigadores expertos de reputación internacional en los campos de la enseñanza de lenguas modernas y de la formación del profesorado.

Entre ellos se encuentran Jack C. Richards (Australia), Thomas S. C. Farrell (Canadá), David Nunan (China), Rebecca L. Oxford (EE.UU), Peter I. De Costa (EE.UU.) Cynthia White (Nueva Zelanda), Jean-Marc Dewaele (Reino Unido), Do Coyle (Reino Unido), Sarah Mercer (Austria), David Little (Ireland), Graham Crookes (EE.UU.), Andrew D. Cohen (EE.UU.), Péter Medgyes (Hungría) y Ali Shehadeh (Emiratos Árabes), entre otros.