Alumnos del IES Al-Qázeres participan en el proyecto 'Elipsis 3652'

Varios alumnos del IES Al-Qázeres de Cáceres participan en el proyecto 'Elipsis 3652', coordinado por el profesor de filosofía y fotógrafo Francisco Claver, que consiste en la realización de una serie de retratos a jóvenes de 17 y 18 años y la redacción de unas cartas a su yo del futuro, que serán revisadas dentro de diez años por los mismos personajes.



En concreto, las fotografías se han realizado en el Espacio de Creación Joven (ECJ) a principios de mayo y se podrán ver en el espacio Belleartes, en cuya fachada se instalarán 30 fotografías impresas en lona de exterior en tamaño 70 x 100cms a dos caras. Algunas de ellas también se podrán ver en las 7 farolas de la calle Donoso Cortés, entre los números 10 al 2 de la vía.



El proyecto se presenta e inaugura este sábado, 29 de junio, a las 20:00 horas, y la idea es que dentro de diez años, tanto el profesor como sus alumnos, vuelvan a reunirse para realizar de nuevo los retratos y redactar las cartas a su yo del pasado.



El proyecto pretende generar una reflexión sobre el paso del tiempo y sobre las incertidumbres, deseos, inseguridades, ilusiones y dudas que genera una etapa como la juventud, a la vez que invita a pensar en la velocidad con la que vivimos nuestras vidas. El proyecto tiene su propia banda sonora, ya que cada participante aportará una canción a una lista de Spotify con el mismo nombre.



SOBRE ELIPSIS 3652



En este sentido, según explica el profesor Francisco Claver, en una historia absurda, el escritor italiano Giovanni Papini narra cómo el protagonista de su relato, que está escribiendo sus memorias en su casa, recibe la visita de "un hombre bastante joven". Todavía sorprendido por la inesperada presencia, va escuchando la lectura que le propone el visitante y cayendo poco a poco en una actitud de asombro y algo a la defensiva.



El extraño va leyendo con detallada precisión todos los episodios de la vida del estupefacto anfitrión, incluso aquellos que había olvidado o había preferido olvidar. El oyente no se reconoce en esas palabras y cree que "su historia es estúpida, aburrida, incoherente y abominable".



"El paso del tiempo se nos impone a todos (jóvenes, adultos y viejos) con mucha rapidez, tanta que no recordamos quiénes somos, cómo hemos cambiado o qué esperábamos años atrás. El tiempo está siempre presente en nuestra vida, pero pocas veces lo está en nuestra reflexión", ha asegurado.



La propuesta es, por tanto, pensar y hacerlo poniendo entre paréntesis una cantidad de tiempo razonable. "Hacerlo una vez cada 10 años no creo que sea pedir mucho", ha indicado el profesor que cree que "abrir con estas imágenes una elipsis de 3652 días supone un ejercicio de calma frente a esa velocidad de nuestros quehaceres diarios, un intento de pararnos a reflexionar cómo hemos vivido nuestra vida, cómo la seguimos viviendo y cómo nos gustaría vivirla".



"Hagamos estas fotos y estas cartas en mitad de este discurrir apresurado. Dentro de 87648 horas volveremos a reunirnos para que yo pueda fotografiar a este grupo de jóvenes de nuevo y para que ellos y ellas, un poco más mayores, puedan escribir una carta a su yo del pasado, contando cómo han transitado ese tiempo, haciendo o pensando quién sabe qué cosas", ha añadido.



Lo que proponen las fotografías de este proyecto es que los sujetos retratados sean sus propios espectadores, que se pongan delante del espejo de su imagen, pasado un tiempo, para tomar conciencia de quiénes son y de quiénes ya no son, para leer la historia inventada por ellos mismos.