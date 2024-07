La Consejería de Educación refuerza la figura del docente prospector de FP Dual

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional reforzará la figura del docente prospector de Formación Profesional Dual para apoyar y aumentar la conexión de los centros con las empresas.



Así pues, el departamento encabezado por Mercedes Vaquera ha aprobado en la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario la instrucción por la que se dictan normas que se aplicarán en los centros docentes que imparten Formación Profesional en régimen presencial durante el curso académico 2024/2025.



En concreto, la citada instrucción, aprobada este martes, se establecen los horarios, la organización y la estructura de los ciclos de Formación Profesional, así como la dedicación del profesorado a las enseñanzas y distintos programas de esta etapa educativa.



Como punto a destacar, la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa regula y refuerza la labor de los docentes prospectores de Formación Profesional Dual, que estarán distribuidos geográficamente por zonas, para asegurar una "mejor atención" a todos los centros.



Además, tendrán asignados diez periodos lectivos semanales, cuatro más que hasta ahora, para realizar tareas de captación y prospección con empresas, asesoramiento, guía y apoyo a los centros educativos en la transición completa de sus enseñanzas a la modalidad dual, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



También, en la instrucción se concretan aspectos derivados de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, como la transformación del módulo profesional Formación en Centros de Trabajo (FCT) en los primeros cursos de los ciclos de Grado Básico, introduciéndose referencias a la formación dual en empresas u organismo equiparado, como generalidad para todos los ciclos formativos.



La Mesa Sectorial también ha aprobado una instrucción por la que se concretan aspectos de la organización y funcionamiento de ciclos formativos y cursos de especialización de Formación Profesional en modalidad virtual, a distancia, en los centros educativos públicos de Extremadura para el curso 2024/2025.



Los ciclos formativos de Grado Medio en modalidad online son Gestión Administrativa, en el IES Ágora, de Cáceres; Instalaciones eléctricas y automáticas, en el IES Extremadura, de Montijo; Instalaciones de telecomunicaciones, y Emergencias sanitarias, en el IES Javier García Téllez, de Cáceres; Cocina y gastronomía, en el IES San Fernando, de Badajoz; Sistemas microinformáticos y redes, en el IES Castelar, de Badajoz; Farmacia y parafarmacia, en el IES José Manzano, de Don Benito; y Atención a personas en situación de dependencia, en el IES Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar.



Por su parte, los ciclos formativos de Grado Superior en modalidad online son Administración y finanzas, en el IES Cuatro Caminos, de Don Benito, y en el IES Luis de Morales, de Arroyo de la Luz; Comercio internacional y Desarrollo de aplicaciones web en el IES Albarregas, de Mérida; Gestión de ventas y espacios comerciales y Transporte y logística, en el IES Maestro Domingo Cáceres, de Badajoz; Marketing y publicidad, en el IES Ágora, de Cáceres; y Agencias de viajes y gestión de eventos, en el IES San Fernando, de Badajoz.



También, Dirección de cocina, en la Escuela de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, de Mérida; Producción de audiovisuales y espectáculos, en el IES El Brocense, de Cáceres; Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, en el IES Extremadura, de Mérida; Administración de sistemas informáticos y en red, en el IES Suárez de Figueroa, de Zafra; Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, en el IES Augustóbriga, de Navalmoral de la Mata; Prevención de riesgos profesionales, en el IES San José, de Badajoz; Educación infantil e Integración social, en el IES Ál-Qázeres, de Cáceres.



Del mismo modo, los ciclos formativos en modalidad semipresencial son Educación Infantil en los IES Ál-Qázeres, de Cáceres, y Bárbara de Braganza, de Badajoz.



El desarrollo de esta oferta en modalidad virtual podrá llevarse a cabo de forma semipresencial y periodos no presenciales, y en formato online, a través de la plataforma @vanza, limitándose la asistencia al centro únicamente para la realización de las pruebas de evaluación obligatorias. Todos los ciclos formativos o cursos de especialización se realizarán con carácter dual.



La Mesa Sectorial ha dado el visto bueno a la orden por la que se establece la convocatoria para la incorporación de centros educativos sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitaria de la comunidad autónoma de Extremadura a las Redes de Innovación y Educación para el Desarrollo Sostenible.



La pertenencia a estas redes supone un distintivo de centro educativo con garantías de materia de "convivencia, calidad y éxito académico". Entre sus características destacan el compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza, a través de líneas de investigación, experimentación e innovación educativas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Fomentan además la "participación activa" de toda la comunidad educativa, atendiendo a la promoción de la igualdad y la diversidad como valores enriquecedores de una sociedad plural y diversa como la actual, e involucran a las distintas administraciones regionales en busca de "la mejora de la educación, la mejor organización y el aprovechamiento de los recursos".



Para adscribirse, los centros docentes se comprometen a poner en marcha un programa de actuaciones de carácter innovador abiertas a la comunidad en su conjunto y relacionadas con los objetivos especificados en la orden.



Por tanto, los centros interesados en formar parte de alguna de las redes formalizarán la solicitud a través de la plataforma Educarex y el plazo de presentación será de 15 días hábiles a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).