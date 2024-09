Karlo Módenes, talento extremeño emergente del IED Madrid brilla en la MBFWM 2024

¿Quién no conoce el juego del Cluedo? Ese apasionante rompecabezas en el que cada pista es necesaria para hallar la respuesta que guía el mecanismo: _who is the killer?_ O, en español, _¿quién es el asesino?_

Esta misma pregunta es la que vertebra el proyecto de Karlo Módenes, el joven extremeño que ha llegado a la pasarela

Mercedes-Benz Fashion Week 2024.

¿Y quién es él? 25 años, natural de Badajoz y diseñador. Ha estudiado Diseño de Moda en el IED Madrid.

El pacense ha conseguido debutar este fin de semana en la pasarela EGO, a la que ha llegado gracias a su colección (de hecho, su primera colección) _Who is the killer?_, con la que, además, optaba al premio Mercedes-Benz Fashion

Talent.

Se remonta al 2006, cuando EGO la fundó con el fin de premiar y dar voz a los mejores talentos emergentes, y señalando a aquellos que podrán ser los nuevos rostros del diseño de moda.

Para conocer a Karlos Módenes, hay que conocer y entender su obra, desde las fuentes, que la inspiran: el videoarte, el arte conceptual, las bromas, los juegos y la indumentaria son algunos los elementos que podemos encontrar en sus diseños, tan poco habituales como sugerentes, atrevidos y rompedores; bien para un museo o bien para la calle.

Estos son los valores en los que se basa también su marca, que ha podido desarrollar gracias a la formación del IED Madrid.

Tras graduarse en la institución hace tres años, ha trabajado con firmas como Ferragamo, Max Mara e Isabel Marant, hasta crear la suya propia: Karlo Módenes.

Y, gracias también a la visibilidad del IED Madrid, fue seleccionado como uno de los diseñadores emergentes de la pasarela EGO.

La colección que ha presentado en el desfile está formada por varios personajes, 16 looks con pequeños, pero significativos detalles escondidos, que permiten que los espectadores más atentos resuelvan el enigma.

Y, en todos ellos, vibra también una raíz indiscutible pues, sus experiencias previas en los carnavales de Badajoz lo han conducido al estilo que define hoy día sus prendas y accesorios: artesanía y creatividad confluyen en su aura, en sus diseños, y, ahora también, en las pasarelas.