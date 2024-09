PSOE lamenta "caos" ante el inminente inicio de las actividades formativas complementarias

El PSOE de Extremadura ha lamentado el "caos" que la Junta está generando ante el inminente inicio de las actividades formativas complementarias que se imparten en los colegios públicos de la región.

Así, para el secretario de Política Educativa y Formación Profesional de la Ejecutiva socialista, Francisco Amaya, "la falta de rigor, seriedad, planificación y de previsión, una vez más, ante el inicio de curso, está dando la peor imagen posible de la educación" en la región.

En concreto, el PSOE extremeño ha alertado de que la decisión de la Junta de suprimir la tarde de los maestros de los colegios públicos ha generado "más incertidumbre" de la que ya tenían a los monitores de las actividades formativas complementarias.

Por ello, tras mantener una reunión con representantes de la Asociación de Monitores de Actividades Formativas Complementarias de Extremadura (AFCEX), los socialistas han constatado que ,ante el inicio de las actividades el próximo 1 de octubre, este colectivo desconoce el listado de alumnos inscritos, cómo accederán a los colegios públicos y cuáles son sus funciones.

Según Amaya, "la respuesta por parte de la Junta de Extremadura es que no ha habido respuesta. La asociación afea el silencio de la administración regional y ha denunciado que los monitores y monitoras al inicio de cada curso no tienen la certeza de si van a trabajar o no al ser fijos discontinuos, algunos con 25 años de antigüedad".

Asimismo, añade que la "falta de interés" de la Junta es "evidente", criticando que "nadie se preocupa de atender a este colectivo" y se demuestra que las "decisiones populistas de la señora Guardiola obedecen a un interés que nada tiene que ver con el alumnado, que debería ser el centro del sistema educativo".

Para el PSOE de Extremadura, la actividades formativas complementarias han de garantizar también la "equidad", por lo que trabajará, de la mano de la asociación, en un catálogo de propuestas que garanticen "la calidad y equidad" de las actividades en el entorno rural y urbano o un plan de formación.

Así, Francisco Amaya ha manifestado que el PSOE de Extremadura siempre estará a favor de la mejora de las condiciones laborales de los maestros, ya que se considera "un avance más que habría que sumar a los que los socialistas ya lograron para el colectivo, como el paso de las 25 a las 23 horas lectivas o la flexibilización de las tardes".

Y, ha concluido que "ko que sí denuncia el PSOE es que la señora Guardiola adopte medidas sin contemplar los agravios a otros colectivos, es decir, sin tener en cuanta ni los daños colaterales, ni al alumnado extremeño".