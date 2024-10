Decisión sobre oposiciones educativas 2025 en Extremadura se podría conocer en poco días

Ep.

La decisión sobre si las oposiciones educativas de 2025 en Extremadura se convocarán para Primaria, para Secundaria o para ambos cuerpos se conocerá en unos días, toda vez que a finales de esta semana se reúne la Mesa Sectorial con presencia de representantes de la Junta, los sindicatos y agentes educativos de la comunidad para abordar la cuestión.



De este modo lo ha señalado este lunes a preguntas de los medios la consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, quien ha explicado que la citada sectorial tratará el tema y "si todo va bien" la "decisión" sobre las oposiciones educativas 2025 en Extremadura se conocerá en breve.



"Dije que en la segunda quincena de octubre nosotros lo comunicaríamos y, efectivamente, me parece que es a final de esta semana cuando tenemos la mesa sectorial con todos los agentes, con los sindicatos y la consejería y demás agentes educativos, para ponerlo sobre la mesa", ha espetado Vaquera.



"Creo que es a final de esta semana (la convocatoria de Mesa Sectorial), con lo cual, si no es a final de esta semana, a principio de la semana que viene ya tendremos la decisión y el acuerdo con ellos si todo va bien en esa mesa, porque esto no depende solamente de la consejería", ha remarcado.



De este modo se ha pronunciado la consejera a preguntas de los medios antes de participar este lunes en Mérida en el proyecto 'Voces x la Dual' de la Fundación Bertelsmann.