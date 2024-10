CCOO pide mesa técnica para "negociación real" de oposiciones docentes "de manera urgente"

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha criticado la "falta de negociación" de la Administración Educativa al anunciar en prensa, sin comunicación previa a las centrales sindicales, la convocatoria de Oposiciones docentes de 2025, "decidiendo unilateralmente qué Cuerpos y número de plazas van a salir al concurso-oposición".



De esta forma reacciona el sindicato al anuncio realizado este pasado jueves por la consejera de Educación, María Mercedes Vaquera, sobre que Extremadura convocará las oposiciones de Secundaria y de algunas especialidades de Formación Profesional (FP) el próximo año 2025, aunque no de maestros.



En concreto, esta federación sindical considera "injustificable" que después de "estar meses solicitando que se decidiese acerca de la convocatoria de oposiciones y los extremos de ésta", reiterando la necesidad de que diese traslado a la mesa negociadora los datos objetivos para su estudio y valoración, se anuncie una propuesta a los medios de comunicación "saltándose la negociación colectiva y dejando sin contenido la interlocución social".



Por eso, el sindicato reclama, a través de una nota de prensa, la retirada de la convocatoria de la mesa sectorial prevista para el próximo lunes, 28 de octubre, y la "convocatoria de manera urgente de una mesa técnica para poder hacer un análisis y una propuesta rigurosa acorde a las necesidades reales del sistema educativo extremeño".



Y es que, a juicio de CCOO, esta propuesta que parte de 280 plazas a repartir entre especialidades de Secundaria y Profesores de Sectores Singulares de Formación Profesional es "totalmente insuficiente" y "está lejos de las 560 plazas disponibles de la reposición de 2023, ya aprobadas en la Oferta de Empleo Público de ese año y pendientes de ejecutar".



Además, según añade la organización sindical, "hay que sumar las plazas de la OEP de reposición de 2024 que se aprobarán antes de finalizar el año".



A este respecto, señala que la Administración justifica la decisión en base a que en el último año se convocó una oposición de 819 plazas por imperativo legal debido a la alta tasa de temporalidad en la región "arrastrada en la última década y no tienen relación con las plazas de reposición derivadas de jubilaciones, fallecimientos y otras causas".



También añade que de no ejecutar las plazas de reposición aprobadas en las ofertas de empleo público, se volverá a las tasas de interinidad previas al proceso de estabilización, por lo que CCOO muestra su rechaza a que "se pretenda camuflar una sentencia europea, compensándola con los procesos habituales de reposición".



Por todo ello, CCOO rechaza la propuesta de partida de la Administración, exige una "mesa técnica urgente para la negociación real", en la que se les faciliten los datos necesarios para elaborar una propuesta.

De la misma forma, advierte que de lo contrario, la organización sindical "no va a entrar en el juego de la propuesta que presenta la Administración, que parece tener como finalidad la exención de responsabilidad en la toma de decisiones que realiza unilateralmente", concluye.