La Junta resalta en la Asamblea su "talante de diálogo" sobre las oposiciones docentes

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha resaltado el "talante de diálogo" de la Junta de Extremadura, mientras que la diputada del PSOE Ana María Fernández le ha acusado de mentir en la Asamblea sobre las oposiciones docentes de 2025.



Vaquera ha insistido en que el Ejecutivo regional y su departamento siempre ha mostrado un "talante de diálogo, de negociación y de voluntad" para alcanzar acuerdos y consensos, algo que se ve, ha dicho, en las "más de quince mesas sectoriales" celebradas en los meses que lleva de gobierno.



"Más de una por mes. Y en este tema de las oposiciones no iba a ser diferente", ha subrayado la consejera de Educación en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea por el Grupo Parlamentario Socialista.



En este sentido, Vaquera ha apuntado que el pasado 1 de octubre se reunió la Dirección General de Personal Docente y la Secretaría General de Educación con todos los sindicatos, a quienes se le trasladaron los datos de los diferentes cuerpos y especialidades de cara a la futura convocatoria de oposiciones para el 2025.



Teniendo en cuenta, ha indicado, que el proceso de estabilización que había durado dos años ha alterado la tradicional alternancia de oposiciones de Primaria y de Secundaria y que ha incorporado al sistema educativo un total de 1.141 docentes entre las dos fases de este proceso.



Además, como ha detallado, y ante la "inquietud" de los diferentes colectivos afectados por el proceso selectivo, el pasado 24 de octubre ha recordado que trasladó a la opinión pública la convocatoria de la Mesa Sectorial de Contratación.



"Teniendo en cuenta la realidad de la educación en Extremadura, realizamos un estudio serio y riguroso de la situación, que precisamente fue el que se le presentó a los sindicatos adelantándoles nuestra propuesta en torno a 280 plazas de Secundaria", ha insistido.



Dicha propuesta, ha recalcado, fue enviada a los sindicatos, que pidieron más documentación, que fue remitida "de inmediato", además de solicitar que se pospusiera la Mesa para disponer de más tiempo para analizarla "detenidamente", a lo que la Junta accedió "gustosamente".



Así, dicha Mesa se celebró el pasado miércoles, día 30 de octubre, en la que estuvieron presentes todos los representantes sindicales que la configuran pero, "para sorpresa de todos los presentes", dos de ellos manifestaron que había "una serie de líneas rojas que se tenían que cumplir, sin dar opción a dialogar ni a debatir, levantándose y marchándose".



"Señorías, acordar es llegar a un punto de entendimiento entre diferentes partes, pero cuando en ese proceso algunas de ellas no participan, es imposible llegar a acuerdo alguno, como es lo ocurrido en este caso. Aun así, señorías, señora Fernández, esta situación no va a cambiar el talante de diálogo y de consenso de este gobierno de María Guardiola", ha insistido.



EL PSOE ACUSA A VAQUERA DE MENTIR EN LA ASAMBLEA



Por su parte, la diputada socialista Ana María Fernández ha acusado la consejera de Educación de mentir en sede parlamentaria, ya que el pasado 10 de octubre dijo que la Junta estaba trabajando con los sindicatos y escuchando sus aportaciones, que se abordarían próximamente en Mesa Sectorial.



Así, y en su opinión, la Consejería de Educación debería haber ofertado una oferta de empleo público con 560 plazas de tasa de reposición, convocar una mesa técnica para estudiar junto a los sindicatos cómo distribuir esas plazas y después una Mesa Sectorial, que es lugar donde se toman las decisiones "a través de un proceso democrático que se llama negociación".



Frente a ello, ha criticado que primero se anunciase a la prensa el número de plazas, que es la mitad de la tasa de reposición, para después convocar a los sindicatos para informarles del número de plazas y especialidades.



Tras ello, los sindicatos, según ha apuntado, pidieron negociar, a lo que la Consejería de Educación "dijo que no", ha criticado la diputada socialista.



"¿Sabe cómo se llama la película? Mire, para los sindicatos se llama negociación ficticia, decisión unilateral, negociación en diferido. Para el Grupo Parlamentario Socialista se llama tiranía y para el Grupo Parlamentario Popular Habla Extremadura", ha aseverado.



También ha acusado al Ejecutivo extremeño de "generar incertidumbre" y "crear nuevos problemas", ya que el PSOE acabó con la "incertidumbre" e instauró la alternancia de un año convocar oposiciones de Primaria y al otro de Secundaria.



"Problemas nuevos como publicar una oferta de empleo público de 560 plazas y convocar 279. Problemas como que se levanten de la mesa tres sindicatos o, peor, que ningún sindicato respalde su propuesta. Problemas nuevos como hacer opositar tres años seguidos al mismo cuerpo docente o como obligar tres años consecutivos a los tribunales de las mismas especialidades a examinar en junio y julio problemas nuevos como no convocar oposiciones ordinarias al cuerpo de Infantil y Primaria durante tres años", ha señalado.



Asimismo, Ana María Fernández ha insistido en que la consejera de Educación está "generando inestabilidad" en el sistema educativo extremeño por su "falta de análisis previo, por su falta de planificación, por su desconocimiento y por su imposición de criterios", además de cuestiones por qué "solo quiere estabilizar plazas de formación Profesional y de Secundaria".



"Díganos, explique ahora por qué ha tomado esta decisión unilateral, a no ser que usted no la haya tomado. Díganos también en sede parlamentaria quién la ha tomado", ha reclamado, además de rogar a Vaquera que "rectifique por responsabilidad política, decencia y democrática".