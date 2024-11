CCOO reclama revisión urgente de plantillas educativas extremeñas para garantizar calidad

El sindicato realiza reclamaciones para las plantillas de los centros educativos de la región con el objetivo de garantizar una educación pública de calidad para todo el alumnado.



Las propuestas, que buscan mejorar las condiciones laborales del profesorado y optimizar la atención a la diversidad, abordan cuestiones "cruciales" como la protección de la escuela rural, la reducción de ratios y la estabilización de las plantillas.



La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura hace, así, un llamamiento a la Administración para que considere estas propuestas y abra un proceso de diálogo para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad educativa en los centros públicos.



Las principales demandas de CCOO para el diseño de las plantillas orgánicas para el próximo curso incluyen, entre otras, la protección de la escuela rural mediante la no supresión de unidades en los centros rurales y con medidas para evitar la unificación de grupos que "perjudican" la calidad educativa.



Por otro lado, se reclama una bajada generalizada de la ratio de alumnos por aula, proponiendo una media de 20 alumnos por clase. Esta medida, avalada según el sindicato por estudios educativos, "mejora el rendimiento académico y reduce los conflictos en el aula".



Además, en nota de prensa, CCOO insiste en la necesidad de revisar la reducción horaria a 23 horas para maestros, ya que esta medida no ha venido acompañada de un refuerzo "adecuado" en las plantillas, lo que ha llevado a la "eliminación" de apoyos al alumnado y a una "disminución" de la calidad educativa.



En lo relativo a la atención a la diversidad, CCOO exige una mayor dotación de recursos y especialistas, creando plazas fijas a tiempo completo de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje en centros educativos, y el refuerzo de los equipos de orientación tanto generales como específicos.



Al mismo tiempo, CCOO demanda la estabilización de las plazas ofertadas en los procesos de estabilización y plazas de FP y de otras especialidades, que llevan "más de tres años ocupadas de manera provisional". También pide la creación de vacantes definitivas en centros de adultos (CEPA), centros con secciones bilingües, escuelas hogar y en centros de enseñanzas de régimen especial.



La Federación de Enseñanza de CCOO solicita, de igual manera, una revisión de los conciertos educativos, garantizando la estabilidad de las plantillas docentes en los centros públicos, y rechaza que se mantengan ratios más bajas en los centros concertados frente a los públicos.



Por otra parte, el sindicato reclama una mayor flexibilidad en la asignación de ratios en los centros rurales y urbanos, proponiendo medidas como la codocencia y los desdobles de grupos en aquellas áreas con un alumnado con más necesidades de apoyo educativo o con ratios elevadas.



También pide una revisión "urgente" de los criterios para la creación de plazas de profesorado en los centros educativos de todas las enseñanzas y niveles educativos, para que la educación pública "no dependa de la temporalidad ni de la inseguridad laboral".



"La educación pública debe ser el garante de la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. Si no se estabilizan las plantillas y no se adaptan las ratios a las necesidades reales de los centros, estaremos condenando a nuestros estudiantes a una educación de menor calidad", advierte el sindicato.