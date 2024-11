La UEx se suma a la red de Espacios Sin Humo de la AECC

La Universidad de Extremadura (UEx) se ha unido a la red de 'Espacios Sin Humo' de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con la señalización de 18 de sus centros universitarios, nueve en cada provincia, presentes en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Mérida.

En concreto, esta nueva señalización ha sido presentada este martes, día 19, en el Rectorado de la UEx en Badajoz con la presencia del representante autonómico de la Asociación Española Contra el Cáncer, Miguel Ángel Mendiano, y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero.

Así pues, la campaña 'Espacios sin Humo', iniciada por la Asociación Española contra el Cáncer para evitar la normalización del consumo del tabaco, ha contado con la adhesión de diferentes municipios declarando como espacios libres de humo diversas zonas públicas.

De este modo, en la región ya son 68 los 'Espacios Sin Humo señalizados', 43 en la provincia de Badajoz y 25 en la provincia de Cáceres, a los que se suman a partir de ahora estos 18 espacios en los campus de la Universidad de Extremadura.

De hecho, desde que la AECC inició en 2021 este proyecto, alrededor de 500 espacios han sido liberados del humo del tabaco en todo el país, reduciendo la exposición al humo de hasta 675.646 personas.

A este respecto, Miguel Ángel Mendiano ha remarcado la importancia de estos espacios, tanto para promover los hábitos de vida saludable como para concienciar a la ciudadanía, en este caso a la comunidad universitaria, según indican la Asociación Española Contra el Cáncer y la UEx en una nota de prensa conjunta.

Y es que "el humo del tabaco contiene al menos 70 sustancias cancerígenas y provoca cáncer tanto en las personas que fuman como en aquellas que respiran el humo de otros. No se conoce un nivel seguro de exposición al humo ambiental de tabaco", ha afirmado, junto con que, por ello, es necesario seguir liberando espacios públicos al aire libre y un cambio normativo que incluya la prohibición de fumar y vapear en más espacios como, por ejemplo, estadios deportivos, playas o terrazas de hostelería.

Asimismo, Mendiano ha señalado el peligro que suponen los 'vapers' y otros nuevos dispositivos, cuya percepción de riesgo "no está aún asimilada", especialmente entre los más jóvenes. "El 57,2 por ciento de los jóvenes vapea o fuma cachimba. Los 'vapers' no son juguetes ni accesorios de moda; suponen una amenaza para la salud de los jóvenes. Son nocivos para la salud, puesto que afectan a los pulmones y contienen sustancias potencialmente cancerígenas. Además, no son eficaces para dejar de fumar", ha aseverado, para citar una cifra de la OMS, los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos tienen casi tres veces más probabilidades de consumir cigarrillos en el futuro.

Por su parte, Pedro M. Fernández Salguero ha manifestado que la idea tiene como objetivo generar espacios sin humo dentro del ámbito universitario y ha resaltado que se han incluido todos los centros de la Universidad de Extremadura.

Igualmente, el rector de la UEx ha puesto de manifiesto que el tabaco de combustión y los 'vapers' tienen otras consecuencias a parte del cáncer de pulmón, "está demostrado científicamente que el tabaquismo también tiene influencia en el cáncer de estómago y de esófago, se trata de un efecto muy nocivo", ha destacado.

Además, ha subrayado que el tabaquismo conlleva un gasto sanitario "tremendo, son enfermedades crónicas la mayoría de las veces".

PRIMERA CAUSA DE MUERTE PREVENIBLE

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo y también es el principal factor de riesgo en cáncer evitable, es el responsable de más del 30 por ciento de los casos, es decir, de 1 de cada 3 casos de cáncer.

El tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer, siendo responsable de entre el 80-90 por ciento de los cánceres de pulmón que se dan en fumadores o en personas que hayan dejado de fumar recientemente.

Además, las nuevas formas de consumo de tabaco (cigarrillos electrónicos, vapeadores, etcétera), cuyo consumo ha experimentado un fuerte arraigo principalmente entre los adolescentes, no son más inocuos que el tabaco tradicional y también registran efectos adversos para la salud.

De hecho, según la OMS, anualmente en todo el mundo fallecen 1,3 millones de personas por consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno. Desde la Asociación se recuerda que luchar contra el tabaquismo es luchar contra el cáncer.

Por ello, uno de sus objetivos es alcanzar en 2030 la primera generación libre de tabaco. Ese mismo año está marcado para lograr un 70 por ciento de supervivencia frente a la enfermedad.

INCIDENCIA EN AUMENTO EN EXTREMADURA

AECC y la UEx han recordado asimismo que un total de 737 extremeños fueron diagnosticados de cáncer de pulmón en 2023, 442 en la provincia de Badajoz y 295 en la de Cáceres; y que el cáncer de pulmón es el cuarto tumor en incidencia en la región. Esta incidencia, además, irá en aumento, según las previsiones del Observatorio Contra el Cáncer.

Para el año 2050, se prevé que los nuevos casos asciendan a 949. Así, si la tasa de incidencia actual es de 70 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, dentro de 25 años esta subirá a 92 nuevos casos por cada 100.000 habitantes.

Finalmente, el de pulmón también es el cuarto tumor en incidencia en toda España y la primera causa de muerte por cáncer. En el conjunto del país se diagnosticaron 30.670 nuevos casos, con una estimación de 23.129 fallecimientos por esta enfermedad en 2023.