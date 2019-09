JJSS Mérida lanza la campaña "#LibresNoValientes" a favor de la igualdad en la Feria 2019

La Agrupación Local de Juventudes Socialistas (JJSS) de Mérida acaba de lanzar una campaña a favor de la igualdad con motivo de la celebración de la Feria de Septiembre, con la que pretende contribuir a lograr unas fiestas en las que "la diversión se desarrolle bajo un claro respeto entre los y las participantes de los festejos, así como, en mayor grado, alcanzar mediante la puesta en marcha de esta acción de concienciación, una sociedad libre de agresiones sexistas".

En concreto, el origen de esta iniciativa responde a la "preocupación" de la organización juvenil socialista en la capital extremeña ante el incremento en el número de agresiones sexuales desde el año 2016, según los datos aportados por "Geoviolencia Sexual".

En este sentido, se contabilizan 134 agresiones sexuales o violaciones múltiples: 18 en el año 2016, 14 en el 2017, 59 en 2018 y 42 en lo que llevamos de año. Con carácter más general, según estos mismos datos, fueron 13.811 los delitos de carácter sexual los cometidos en 2018 frente a los 11.692 del año anterior, un 18,1% más.

"La violencia machista se presenta como una de las consecuencias más graves de la desigualdad entre hombres y mujeres que, a pesar en los avances en el ámbito legislativo, aún no se ha generado un cambio radical como muestra la brecha salarial del 30%, la de las pensiones en un 37%, o las 1015 asesinadas desde 2003 solo por sus parejas o exparejas, así como la séptima posición ocupada por España en la clasificación europea en reparto desigual de cuidados", alerta JJSS-Mérida.

En definitiva, tal y como informa en una nota de prensa, se trata de "una realidad de violencia que se refuerza especialmente en épocas de fiestas, donde el ambiente festivo, las aglomeraciones y el uso y abuso de alcohol u otras sustancias, genera un incremento de este tipo de agresiones".

TRES PUNTOS DIFERENCIADOS

De esta forma, la campaña se desarrollará desde tres puntos diferenciados. Por un lado, se desarrollará una pegada de carteles por las zonas de ocio de la ciudad a fin de visibilizar el mensaje "Vivir siendo libres, no valientes", una visibilización que también se buscará con la siguiente fase, la acción en redes sociales mediante el uso del hashtag "#LibresNoValientes".

Finalmente, se realizará un reparto de vasos personalizados con el mensaje de la campaña en la Plaza de España de Mérida durante este viernes, 30 de agosto, concretamente, en horario de 11:30 a 13:30 horas.

De esta forma, la organización juvenil socialista busca introducir el mensaje en las áreas y momentos de diversión durante estas fiestas, con los objetivos de "prevenir y sensibilizar contra la Violencia de Género, fomentando la implicación de la juventud, sensibilizar sobre la importancia de la acción ciudadana contra las agresiones sexuales, y promover las actitudes de respeto y convivencia en los entornos festivos".

Para ello, "el lema de la campaña, #LibresNoValientes, llama a defender que las calles son de todas, que los espacios públicos deben vivirse en libertad y que en la construcción de esta libertad requerimos de la participación de toda la sociedad en su conjunto, moviendo conciencias e interpelando especialmente a los y las jóvenes como agentes de cambio", tal y como ha señalado el Secretario General de JJSS de Mérida, Borja Gil.

El mensaje busca poner el foco en el miedo que sienten muchas mujeres al volver solas a casa, a la necesidad de mandar un mensaje a sus amigas para mostrar que llegaron a salvo, a la realidad de las mujeres que usan las llaves entre los dedos como defensa, las mismas que tienen que oír comentarios indeseados al caminar por la calle, comportamientos que la sexualizan y discriminan, potenciando las acciones violentas sobre ellas.

La mujer que aparece en el cartel representa eso, las posibles consecuencias de esta dinámica de comportamientos que se normalizan bajo el paradigma heteropatriarcal, precisa la organización juvenil en su nota.

Por ello, "divertirse en libertad significa caminar a una sociedad de iguales, donde no se toleren comportamientos sexistas, donde el no sea no. Esto es parte de una larga lucha a la que intentamos aportar nuestro grano de arena", expone la Viecesecretaria General, Secretaria de Organización y Acción Electoral de JJSS de Mérida, Raquel Blanco.