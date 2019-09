Rodríguez Osuna admite que ve un "error" limitar los mandatos del presidente de la Junta

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha indicado este viernes que le parece un "error" limitar los mandatos del presidente de la Junta de Extremadura.



En este sentido, ha anunciado que en la próxima reunión del Comité Regional del PSOE trasladará que se estudie la posibilidad de eliminar esta limitación que fue aprobada por "el presidente Monago".



En concreto, ha dicho que en base a la actual legislación, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no podría repetir en el cargo ya que es la segunda vez consecutiva que lo ocupa.



De este modo, Osuna ha indicado que "deben ser los vecinos, los ciudadanos en general, los partidos políticos y la voluntad del candidato" los que decidan "la continuidad o no".



Asimismo, ha añadido esto en los ayuntamientos es algo que no sucede, ya que no existe esta ley.