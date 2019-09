El Ayuntamiento de Mérida prevé contratar 252 personas antes de final de año

El delegado de Recursos Humanos, Julio César Fúster, ha informado este miércoles, tras la reunión de la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Formación para el Empleo, de la previsión de contrataciones de cara al último trimestre de este año, así como del inicio de la constitución de una Bolsa de Empleo Municipal para dar cobertura a todos los servicios municipales.

En principio, hasta final de año, está prevista la contratación de, aproximadamente, 252 personas a través de las Escuelas Profesionales, el Plan de Empleo Experiencia y el Plan de Empleo de la Junta de Extremadura.

En lo que respecta a las Escuelas Profesionales “Medea”, se mantendrán las especialidades que se llevan a cabo en los últimos años: Atención Sociosanitaria para personas dependientes en el domicilio, promoción turística e información para el visitante y operario de excavaciones arqueológicas.

Concretamente, habrá 45 plazas remuneradas para alumnos,y 15 plazas para equipo técnico, formación y apoyo.

En lo que respecta al Plan Experiencia, ya se ha solicitado a la Junta de Extremadura, estando pendiente de resolver con un presupuesto máximo de 1.410.000 € (12.000 € máximo persona/año, coste total). Actualmente, hay 117 personas contratadas por este plan Experiencia y que terminan este mes de noviembre.

“El número definitivo, dependerá de las categorías profesionales que tengamos las necesidades de cubrir para cada uno de los servicios públicos” ha destacado el delegado.

Por otra parte, es está pendiente de la convocatoria del Plan de empleo de la Junta de Extremadura así como las características finales del programa, concurriremos como es habitual. Fúster ha señalado que, como referencia, “en los últimos 3 programas de empleo social del 2018 y 2019, hemos tenido un promedio de contrataciones de 75 plazas”.

Sobre la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento para esta Legislatura, que será participada con los partidos políticos y sindicatos, constituye el instrumento de contratación para persona temporal del ayuntamiento de Mérida, a través de un proceso transparente de selección, gestión y que agilizará la provisión de puestos de trabajo.

Hasta el 30 de septiembre, los partidos harán llegar al Gobierno Municipal sus propuestas “la voluntad es intentar llegar a acuerdos, aunque es una competencia directa del Gobierno, pero queremos que sea un proceso participativo de todos”.

El proceso es largo con dos momentos importantes como son la recepción de instancias y solicitudes y, posteriormente, el proceso de selección. Para cubrir las expectativas, este año sería la concertación del modelo de bolsa de empleo que se articulará a partir del 30 de septiembre.

A finales de octubre, el Equipo de Gobierno tiene prevista la publicación de las bolsas de empleo con las distintas modalidades como limpiadores/as, ayuda a domicilio, conserjes, etc. Una vez que se publique la bolsa, hasta enero se valorarán las solicitudes y, en marzo, se realizarán las pruebas de selección.

La previsión es que, sobre el mes de abril, esté configurada toda la bolsa de empleo. Las bases serán en fácil lectura “para facilitar el acceso a dicha bolsa”, además, garantizarán los mismos derechos laborales que el personal funcionario o personal laboral del ayuntamiento: misma categoría, mismos sueldos, además del resto de derechos, “un logro aprobado por el anterior gobierno del Psoe en 2016”.

Ha destacado que “estamos analizando la oportunidad de que sean bolsas con lista de espera abiertas, actualizando los méritos y experiencias, una vez al año”.

OPORTUNIDAD DE EMPLEO

Por otro lado, ha señalado que se consideran las bolsas, no solo como una oportunidad de empleo, si no como una mejora, por lo que no se necesitará estar en situación de desempleo para acceder a un puesto de la bolsa, ni en la convocatoria ni cuando se produzca el llamamiento.

Existirán turnos y reserva de plazas por puestos y categoría profesional para personas con diferentes discapacidades y acorde con el desempeño de los puestos de trabajo.

El proceso de selección está por terminar de cerrar y dependerá de cada categoría profesional y del turno (discapacidad), pero deberá ser un proceso objetivo, riguroso, de calidad y transparente en el procedimiento garantizando la igualdad de oportunidades.

Y, se ha dado cuenta a la Comisión Informativa que se mandó al BOP las plazas pendientes en la Policía Local para cubrir las vacantes. Se trata de seis plazas de agentes, dos plazas de Oficial y una de subinspector.